Újra megfenyegette Magyarországot a német kancellárjelölt

Költekezést szorgalmaz Schulz

A kancellárjelölt szerint a német állam többletes költségvetéséből jobb a pénzeket ilyen fejlesztésekre költeni, mint adócsökkentésekre - ez pedig fontos megkülönböztetés a kormányzó CDU/CSU pártszövetség ígéretével szemben.

Megvétózná a következő büdzsét

többet tegyen Európában és bizonyos körülmények között többel járuljon hozzá az EU költségvetéséhez.

"A szolidaritás nem egyirányú utca" figyelmeztetet Schulz és az MTI tudósítása szerint azt is mondta: Németország hajlandó még több pénzt befizetni, "de ha a költségvetés nem a szolidaritás elvén alapul, kancellárként vétót emelek" a következő költségvetés ellen.

Az EU jövőjéről

A Reuters értékelése szerint Schulz ma nyilvánosságra hozott 10 pontos, a Németország és az EU jövőjét bemutató programbeszédében, így például az, hogy az adósságfék szabályok mellettamelyet a középtávú pénzügyi tervezés során kötelezően figyelembe kell venni. Schulz szerint "Németország többet is tehet" és ha nem fektet be jelentős összegeket az infrastruktúrába, oktatásba, kutatás-fejlesztésbe, az elektromos autózásba, az energiatakarékos termelési folyamatokba, akkor le fog maradni.Az írásos SPD-program szerint egyébként a párt kötelezettséget vállal arra, hogy segít felépíteni egy elektromos autókhoz szükséges akkumlátor gyárat.Hírügynökség megjegyzi: Schulz nem mondott konkrét összeget, hogy milyen beruházási programot indítana, de korábban már tett róla említést: 4 év alatt mintegy 30 milliárd euróval emelné a beruházások szintjét.amely az eddig jelzett szándékok szerint éppen a Schulz által is szorgalmazott infrastrukturális beruházások finanszírozásában is segítene.A "Németország többet is tud tenni" üzenetet Schulz nemcsak a hazai beruházási költekezésre, hanem az Európai Unióval kapcsolatos kiadásokra is értette. A program szerint harcolnia kell a német államnak más tagállamok káros adóversenyével szemben, és a menekülteket "fair módon kell szétosztani a kontinensünkön".Az EU-s költségvetésnek is a szolidaritáson kell alapulnia és a program szerintEzzel együtt azonban "azoknak a tagállamoknak, amelyek a fontos kérdésekben megtagadják a szolidaritást, pénzügyi következményekkel kell számolnia". Az, hogy Németország több befizetését szorgalmazza az EU közös kasszájába Schulz, fontos jelzés és arra utalhat, hogy a Brexit és egyéb okok miatt előálló(egy részét) be kellene foltoznia a németeknek.Schulz beszéde alapján a Reuters azt is írja, hogy Magyarország és Lengyelország két nettó haszonélvező tagállam az EU-s költségvetésben, de nem mutattak szolidaritást a menekültek befogadásában.Hangsúlyozta, hogy "aki nem fogad be menekülteket, és például pusztító adóversenyt folytat a mi országunk ellen is, az nem viselkedik szolidárisan, és nem számíthat a mi szolidaritásunkra".Az EU-s integrációs modellek kapcsán Schulz amellett foglalt állást, hogy az EU továbbfejlesztésével meg kell teremteni az "európai egyesült demokráciák politikai unióját". Az MTI tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy az európai nemzetállamok hosszabb távon is fennmaradnak, ésOlyan EU-ra van szükség, amely "kiegészíti a nemzetállamokat ott, ahol azok határaikba ütköznek", köztük a klímaváltozás és a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a migráció ügyében, amellyel még Németország sem tud egyedül megbirkózni. Azonban új "eszközöket" is ki kell alakítani, hogy az EU érvényesíthesse a demokrácia, a jogállamiság és az igazságosság elveit - húzta alá Martin Schulz.az "európai egyesült demokráciák politikai uniója", amely "a szabadság, a biztonság, a jólét és a jog uralmának legnagyobb térsége lesz az egész világon".