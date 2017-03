Világraszóló beruházási ötleted van és milliárdok kellenek? - Itt a lehetőség!

Alina Tanasa előadásának fontosabb részletei az EIAH-ról:

Az Európai Stratégiai Beruházási Terv (köznyelvben Juncker-terv) azt célozza meg, hogy a magánszektor forrásainak mobilizálásával összesen legalább 315 milliárd eurónyi beruházást ösztönözzön Európában 2015-2017 között. (A terv finanszírozási hátteréről Alina Tanasa előadását megelőzően Halász Zsolt, az Európai Beruházási Bank budapesti irodájának szakembere tartott prezentációt, ennek összefoglalója itt olvasható.)

A Juncker-terv céljainak elérése érdekében egy hárompilléres stratégiáról döntött az Európai Bizottság, az első pillér magának a stratégiai alapnak a létrehozását (EFSI) és finanszírozását takarja (részben EIB, részben uniós költségvetési forrás), a második pillér pedig a projektek megvalósítását segítő Európai Beruházási Tanácsadó Hálózat (EIAH) felállítását és egy Európai Projekt Portál (EPP) létrehozását jelenti. Utóbbi abban segít, hogy bármilyen jogi személy feltöltheti a Juncker-terv céljaihoz illeszkedő saját projektjét erre a portálra és a befektetők lényegében világszerte tudomást szereznek róla, így egymásra tudnak találni.

Az EIAH tanácsadói hálózat az Európai Bizottság és az EIB közös kezdeményezése, egy egységes információ elérési bázist jelent, illetve van egy webes felülete, ami a tagállami partnerszervezetek (fejlesztési bankok, irányító hatóságok) közötti információ- és tapasztalatcserét is szolgálja.

A hálózat jórészt ingyenesen adja a tanácsokat, akár olyan témákban is, hogy hogyan lehet egy fejlesztési cél mögé összevegyíteni a különböző uniós alapokból érkező grant és visszatérítendő típusú forrásokat (pl. strukturális alapokból és EFSI-ből, CEF-ből, Horizont 2020-ból).

A hálózatban részt vevő szakértők nagy része az Európai Beruházási Bank csapatából érkezik, de külsős tanácsadók is részt vesznek benne. A hálózat bővül, egyre több országban érhető el, Magyarországon az MFB intézménye nyújtja az EIAH segítségét (tudás és legjobb gyakorlatok megosztása).

A február 28-i állapot szerint az EIAH-hoz érkezett 291 projekt megkeresésből a közszférához 106 projekt, magánszférához 271 darab projekt köthető, a civil szervezetek felől egyelőre 13 projektötlettel jelentkeztek.

Magyarországról 14 megkeresés érkezett február végéig, amelyek kétharmada a magánszektorból érkezett.

Ágazati bontást illetően a 291 projektből a legtöbb megkeresés (19,2%) az energetikai szektorból érkezett, utána a szállítási ágazat (16,5%), majd a kkv-k/start-up támogatási terület (13,7%) következik.

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) helyettes egységvezetője többek között azt mutatta be előadásában, hogy összesen 383 megkeresés érkezett az EIAH hálózatához, ebből 349 köthető uniós tagállamokhoz, illetve ezek közül 291 megkeresés tartozik konkrét projektekhez. Mindez azt jelenti, hogy a 14 magyarországi megkeresés az országrangsort illetően a középmezőnyhöz tartozik az EU-ban. A Juncker-terv céljait segíti a második pillérben az ún. Európai Projekt Portál (EPP) is, amely a fejlesztési ötleteket és a befektetőket köti össze, és erre egy Magyarországot is érintő projektet már szintén feltöltöttek a 208 projekt közül, amelyből egyelőre 142 projekt nyilvános.

Alina Tanasa előadásának fontosabb részletei az EIPP-ről: