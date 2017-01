Vissza kell fizetnünk az EU-s agrárpénzekből 2020 után

Veszélyesnek tartom, hogy a magyar gazdaságban az elmúlt 12 évben kialakult egy jelentős vállalkozói kör, amely azt nézi, hogyan tud ingyenpénzhez jutni és nem érdekli, hogy alacsonyak a hitelkamatok, olcsó hitelt tudna felvenni a beruházásához. Ez lehetetlen állapot, emiatt fejlesztések maradnak el.

Hoyer és Santoni kijelentéseicsökkenjen az ingyenpénznek is mondott vissza nem térítendő támogatások volumene, illetve aránya a teljes támogatásokon belül. Ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb mértékű legyen a visszafizetési kötelezettséggel járó pénzek aránya, valamint a Juncker-terv mintájára a garancianyújtás és egyéb megoldások felé kellene elmozdulni, mert ez egyrészt megalapozottabb projektek felé tolná el a kedvezményezetteket, másrészt csökkennének a visszaélések is az EU-pénzek felhasználása terén, így a versenyképesség javítását is jobban elősegíthetik az ilyen támogatások.Az mostanában jött elő még hangsúlyosabban, hogyAz EU-s kasszán belül az agrárpénzek túl magas, egyharmad körüli, aránya miatt már eddig is sokan "morogtak", a fix területalapú támogatásokat sokan visszaszorítanák, de az EIB-vezetők kijelentése alapján ezzel együtt a vidékfejlesztési beruházási támogatásoknál is jó ötlet lenne előjönni a visszatérítendő támogatási konstrukciókkal.Mindezt érzékelvearra, hogy 2020 után nem, vagy csak csekély mértékben lesznek vissza nem térítendő uniós források a vállalkozások, illetve egyéb szereplők számára. Az Európai Bizottság alelnöke azonban tavaly nyáron küldött részben megnyugtató üzenetet is: sőt a pénzek zöme továbbra is ilyen jellegű lesz (ez összhangban van a fenti Santoni-kijelentéssel - a szerk.), igaz növekedni fog a pénzügyi eszközök, azaz a hitelek, garanciák és kockázati tőkére szánt pénzek aránya.Szintén tavaly nyáron egy budapesti konferencián az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának igazgatója mégis arra figyelmeztetett: , részben azért, mert a vissza nem térítendő források túlzott függőséget okoznak, illetve nem segítik elő a versenyképesség növelését.A (vissza nem térítendő)több beszédes példa is elhangzott egy tavaly őszi konferencián Úgy fogalmazott:A (vissza nem térítendő) EU-forrásoktól való, annak hosszabb távú finanszírozási veszélyeire egy téli konferencián az MNB alelnöke is felhívta a figyelmet . Nagy Márton az MNB adatbázisa alapján azt hangsúlyozta, hogyígy a 2020 után várható változások ezt a kört fokozottan sérülékennyé teszik.Az EU-s vidékfejlesztési pályázatok mögötti magyar állami önrész jelentős részét egyébként már egy ideje EIB-hitelből finanszírozzuk kamatmegtakarítás céljából, de ez hangsúlyozottan nem a nyertes pályázók felőli visszafizetési kötelezettséget jelenti, márpedig az EIB vezetői erre tesznek javaslatot a fentiek szerint.Magyarország 2020 után is számíthat uniós forrásokra, ezen belül vissza nem térítendő pénzekre is (ezek folytatódása részben a nehezen megváltoztatható uniós alapszerződésekből is fakad, azaz a szolidaritási jelleg megmaradhat), de a cégeknek fel kell arra készülni, hogy a 2020 után elérhető források döntő részét vissza kell majd fizetni. Ennek indokoltságát egyébként abban is látja a Bizottság, hogy a vissza nem térítendő források túlzott függőséget, elkényelmesítést váltanak ki, ami így nem éppen a versenyképesség fokozását segíti elő.