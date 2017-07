A spanyolok is érdeklődnek a szegedi lézerközpont iránt

Carmen Vela spanyol kutatás-fejlesztési és innovációs államtitkár a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy a spanyol kormány támogatása azon múlik, hogy a spanyol kutatói közösség használni kívánja-e a lézerközpontot. Ezzel kapcsolatban pozitív visszajelzést adott a salamancai lézerközpont vezetője, valamint a madridi műszaki egyetem rektora is, akik a találkozókon elmondták, hogy fontos lenne számukra az ELI-vel való együttműködés - mondta a Hivatal elnöke.Az összefogás formáit újabb egyeztetéseken kell majd kidolgozni, amely Fülöp Zsolt, az ELI konzorcium nemzetközi koordinációjáért felelős rendkívüli követ feladata lesz. Hozzátette, hogy Spanyolország mellett jelenleg tárgyalásokat folytatnak Olaszországgal és Svédországgal is.Pálinkás József beszámolt arról is, hogy tapasztalatcserére Budapestre invitálta a spanyol Nemzeti Kutatási Hivatal szakembereit, ugyanis a kis- és középvállalkozások számára közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati források megszerzésében a dél-európai ország kiemelkedően sikeres. Míg az uniós országok sikerátlaga ezeken a pályázatokon 5 százalék, addig Spanyolországé 17 százalék.Június közepén arról számoltunk be , hogy a német szövetségi kormány már támogatja a szegedi ELI lézerközpont kapacitásainak hasznosítására szervezett nemzetközi konzorcium létrehozását.