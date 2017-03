Fejedben van a tuti ötlet? - Így kaphatsz rá EU-pénzt

A kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok értékelési tapasztalatairól és a tipikus pályázói hibákról külön is lesz szó a Portfolio március 23-i Uniós Források konferenciáján, amelyen többek között Monszpart Zsolt, az NKFIH Innovációs és általános elnökhelyettese is részt vesz. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Erre a hat feltételre nagyon figyelj

a pályázó K+F tevékenysége releváns,

a projekt megvalósítására pályázik és nem forrásra,

jó ötletre alapozott, a megvalósításra összpontosít,

a megvalósítani kívánt célokkal összhangban van a költségterv,

a költségterv bontása a célok megvalósításához és a pályázati kiíráshoz igazodik,

illetve a megvalósítani kívánt projektterv értékteremtő társadalmi, gazdasági célokat szolgál.

Lássuk a tipikus pályázói hibákat

"A vállalkozásnak nincs korábbi, jelen projekt témájához ... kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenysége, illetve nem rendelkezik a projekt eredményét alapvetően meghatározó technológia vonatkozásában K+F kapacitással."

"A rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a pályázat címe, szakmai tartalma és feladatai teljesen, költségei jelentős mértékben megegyeznek a támogatásban részesített GINOP- projekttel, ezért jelen pályázat elutasításra került."

"A költségvetés döntő hányadát ... anyagköltségek teszik ki, amelyek szükségessége a projektjavaslatban nincs alátámasztva. ... így azok szerepe a fejlesztésben nem ítélhető meg."

"A projekt költségvetésének mintegy 40%-át kitevő külső megbízások kapcsán csatolt ajánlatok kidolgozatlanok, a szakmai feladatok leírása hiányos, így azok nem támasztják alá az egyes feladatok időráfordításának mértékét, a szolgáltatások költségének realitását.

"Kft. beszámolója alapján a személyi jellegű ráfordítása 2015-ben 10.454.500 Ft volt, míg a támogatási kérelemben összesen 108.068.500 Ft-ot tervez elszámolni bérköltségként ..."

... "személyi jellegű költségeinek csaknem ötszörösére való emelkedése az előző évek személyi jellegű ráfordításaihoz viszonyítva"...

A költségvetés keretében betervezett személyi jellegű ráfordítások átlaga (800 ezer Ft/hó/fő) jelentősen meghaladja a pályázónál az utolsó lezárt üzleti év során kifizetett személyi jellegű ráfordítások szintjét (187 ezer Ft), valamint a pályázó teljes személyi jellegű ráfordításait a projektre kívánja terhelni, melyből megállapításra került, hogy a személyi jellegű kiadásait kívánja támogatásból finanszírozni."

"A vállalkozás szakmai tapasztalata az ajánlat keretében végzett tevékenység (20.000.000 Ft értékben) vonatkozásában nem alátámasztott, ugyanis az ajánlatadó vállalkozásnak a leírtak alapján nincs korábbi, az ajánlat tárgyához kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenysége, és nem rendelkezik honlappal, melyen a korábbi referenciáit ellenőrizni lehetne, továbbá az Interneten semmilyen érdemi, releváns információ nem található az internetes böngészők keresése alapján."

"A projektnek nincsen számottevő műszaki, technológiai újdonságtartama, az elmúlt időszakban számos hasonló fejlesztés valósult meg hazai és uniós támogatási forrásból."

"A rendszer nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai piacon is megjelent már, a projektjavaslatból nem derül ki, hogy melyek azok a lényegi tovább fejlesztések a rendszerben, amitől ez a termék eladhatóvá válik."

A K+F+I pályázati lehetőségek

Az uniós források kiegészítésére közvetlen brüsszeli forrásból és hazai NKFI Alapból is folyamatosan hirdetnek olyan konstrukciókat, amelyek a vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenységét, az infrastruktúrájának fejlesztéseit, valamint ezen intézmények együttműködését ösztönzik.Az uniós finanszírozású felhívásoknál az elmúlt két évben több mint hétszáz projektjavaslatról kértek pályázatbenyújtás előtti szakpolitikai véleményt az NKFI Hivataltól - derül ki Pálinkás József februári előadásából. A kétszintű szakértői értékelés során eddig több mint 220 milliárd forintról született támogatói döntés.Mielőtt belevágnánk a tipikus pályázói hibák részletezésébe ajánlatos megjegyezni, hogy csak akkor érdemes egy pályázat támogatásra, ha aA formai, tartalmi és szakmai értékelés során felmerült pályázói hibákat témakörönként foglaltuk össze és gyakorlati példákkal támasztottuk alá.A számos beérkező, koncepciózus és ígéretes terv olyan, első pillantásra talán apróságnak tűnő, mégis volumenében meghatározó problémán is "elcsúszhat", mint a. Ha példáulakkor a legígéretesebb projektjavaslat is megfeneklik még azelőtt, hogy eljutna a tényleges szakmai bírálat fázisába.Az is lényeges, hogyösztönözte a pályázókat Pálinkás József a februári fórumon. Az elmúlt két évben az innovatív vállalkozások számára elérhető pályázati keretösszeg összesen csaknem 235 milliárd forint volt, ebből azonban csak 85, 9 milliárdnyi támogatást hívtak le, melynek egyik oka lehet, hogy a szakmai értékelések több esetben isamibe beleeshetnek a pályázók, hogyA pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a szakértői bírálatok folyamatát, a bírálók munkáját mind a hazai, mind az európai uniós hatóságok szigorúan ellenőrzik, ezért kulcsfontosságú, hogyElengedhetetlen például, hogy a vállalkozás hitelt érdemlőenKutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket támogató pályázatok folyamatosan jelennek meg, illetve már vannak olyan felhívások, melyeket meghirdettek a hivatalos pályázati oldalon vagy az NKFI Hivatal honlapján . Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a teljes pályázati portfoliót, mely a vállalatok számára elérhető nyitott pályázati felhívásokat tartalmazza.

Klikk a képre!

Kép forrása: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a vállalatoknak nincs elég forrása fejlesztésre, ezért az államtól várják a fejlesztési forrásokat. Általánosságban kijelenthetjük, hogy sok a K+F+I tartalom nélkül jól megírt pályázat, illetve sok az értékesebb K+F+I tartalmú, de rosszul megírt pályázat.