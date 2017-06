Különleges bevetésre vitte a partiőrség az uniós biztosokat

Helsinkiben rendezték június első két napján a Smart Regions 2.0. nevű uniós fejlesztéspolitikai konferenciát, amelynek nyitóelőadásait Jyrki Katainen, az Európai Bizottság alelnöke, növekedésért, munkahelyteremtésért és beruházásokért felelős biztosa, illetve Corina Cretu, regionális politikáért felelős biztos tartotta. Ezt követően, hogy személyesen is lássák, hol mire költik az uniós adófizetők pénzét. A két eseményre a mintegy 30 fős nemzetközi sajtóstábot is meghívták.Amint múlt csütörtöki cikkünkben már beszámoltunk róla , az első út a konferencia helyszínétől alig pár percnyi sétára volt ésmagja egy hatalmas bevásárlóközpont, amelyhez kapcsolódik közlekedési, irodai, szállodai és szórakoztató infrastruktúra is, amelyek összesen 1,1 milliárd eurót tehetnek majd ki. Ebből az első fázis mintegy 600 millió euróba kerül és amelyből(néhány millió euró vissza nem térítendő forrás mellett a döntő része az EU-s garanciavállalás melletti hitelnyújtást jelent az Európai Stratégiai Beruházási Alapból).Azért döntött a projekt finanszírozása mellett a Bizottság, mert(pl. kukák helyett a szemetet csővezetéken keresztül gyűjtik össze, amiből majd energiát nyernek, a tető 40%-a pedig zöldfelület lesz). A projekt várhatóan csak 2021-re készül el teljesen, jelenleg több hektáros építési terület látszik, amelynek egyik konténerében rögtönzött sajtótájékoztatóra is sor került.

A konferencia keretébena különleges robottechnikától kezdve a 3D-nyomtatás speciális megoldásán át számos környezetvédelmi és energiahatékonysági projektet is láttunk és beleütköztünk például Lappeeranta város GreenReality nevű projektjébe is. Ez világszinten is számos úttörő megoldással (leginkább zöld kampusz, rengeteg napelem, nagy kapacitású szélerőmű, biomassza erőmű, szinte teljes mértékű szemétújrahasznosítás, stb.) arra törekszik, hogyA konferencia délutáni programjába egy különleges projektbemutatót is beillesztettek a szervezők:amelyre a 2,4 millió eurós projektköltség egy része az EU Interreg programjai közül a Balti-tengeri Programból érkezik. A ChemSar nevű projekt olyan egységes működési rendszert alkotott meg, amelynek segítségévelmiközben a mentőakcióban részt vevő csapat tagjainak életét és a környezetét is védik.A járőrhajóra Helsinki kikötőjének elzárt részén szállt fel a bizottsági és a sajtós küldöttség, majd a fedélzeten a partiőrség tagjai demonstrálták a projekt konkrét jellegét: