Négy cég képviselte Magyarországot a világ legnagyobb innovációs kiállításán

A tájékoztatás szerintmár évek óta résztvevője a kiállításnak, a cég fő terméke folyamatosan adatokat szolgáltat a bicikli akkumulátoráról és a felhasználó teljesítményéről is a navigációs funkciók mellett.Emellett a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) startupok nemzetközi piacra lépését segítő InnoTrade programjának köszönhetőenAz Apple eszközökhöz komplett kiegészítőt gyártó, amelynek termékeivel könnyedén összeköthetők a különböző Apple készülékek, más külső eszközökkel. AGoPro akciókamerákhoz fejlesztett távirányítható stabilizátort, apedig egy átfogó okos otthon platformot fejlesztett ki, amely kompatibilis a legtöbb gyártó különböző smart home eszközeivel.A rendezvényszervező közölte azt is, hogy, több mint 240 000 négyzetméternyi kiállítási területen. A kiállításon 175 000 szakember vett részt, közülük 55 000 az Egyesült Államokon kívülről érkezett. A világ legnagyobb cégei mellett idén rekordszámú, 600 startup is részt vett az eseményen. Az idei év legfontosabb hívószavai az 5G technológia, az önvezető autók, az okosváros megoldások, a kiterjesztett- és virtuális valóság, a robotika és mesterséges intelligencia voltak - olvasható a közleményben.