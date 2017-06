Pest megyei cégek, figyelem! - Újranyílt egy fontos pályázat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázati konstrukcióban 30 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből a 2017-es első értékelési fordulóban összesen több mint 19 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást osztottak ki. Így például az alkalmazott gazdaságtanban, a gyógyszerészetben és a méréstechnikai megoldásokban hasznosítható fejlesztések területén is születtek nyertek projektek. A fennmaradó 11 milliárd forintos keretösszeg lehetőséget biztosít további pályázatok támogatására, amelyek meghosszabbított határidővel, 2017. július 15-ig nyújthatók be.A közlemény emlékeztet rá, hogy a 2017-es év első értékelési fordulójában február 15-ig összesen 285 pályázat érkezett be mintegy 67,5 milliárd forintos finanszírozási igénnyel, ezért a pályázatok beadását az NKFI Hivatal az értékelés idejére fel is függesztette. Az első forduló támogatói döntései alapján végül 88 projekt nyert összesen több mint 19 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást . A támogatás több mint 80%-a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak jutott.

A szóban forgó Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázat a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi. A konstrukció keretében közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok nyerhetnek el 80-500 millió Ft közötti forrást, a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez illeszkedve, önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására. A pályázat keretösszege 2016-ban 21 milliárd, 2017-ben pedig 30 milliárd forint.Ez a felhívás a hasonló céllal korábban uniós forrásból 50+22 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett, de kizárólag a konvergencia régiókból pályázható GINOP 2.1.1-15 felhívást, valamint a 17,62 milliárd forintos keretösszegű hasonló VEKOP-felhívást egészíti ki az NKFI Alap hazai forrásaival a Közép-Magyarország régió pályázói számára.