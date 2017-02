Rögtön a világ élbolyába került Magyarország a szellemi tulajdon indexben

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának Globális Szellemi Tulajdon Központja által közzétett "Az innováció hajtóelemei" című jelentésben az index javítására aktívan és sikeresen törekvő országként emelték ki Magyarországot.A 2012 óta évente megjelenő jelentésA dokumentumba - amelyben Magyarország idén először szerepel - stratégiai és piaci szempontból jelentős országok kerülnek be. Magyarország előkelő helyezésének jelentőségét emeli az NGM közlemény szerint az, hogy az elemzés módszertana új elemekkel bővült, a minőségi elemekre az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetnek. Szintén kiemelték, hogyA magyarországi innovációs környezet javulását jól mutatja, hogy a marketing szempontból igen fontosA nemzeti szabadalmi bejelentések átlagos ügyintézési ideje az elmúlt évben közel 20%-kal csökkent. Hasonló mértékben felgyorsult a jogvitás ügyek intézése is.Érdemes emlékeztetni rá, hogyés ezzel a tárca várakozásai szerint tovább folytatódhat a magyar szellemi tőke mérhető javulása. Ezen belül is intenzíven fejlődő terület lehet az Irinyi Tervben is megjelölt, az ipar digitális átalakítását célzó Ipar 4.0 kezdeményezés, az itt működő változások ugyanis fokozottabban alakítják a szellemi tulajdonvédelmi környezetet és ennek innovációpolitikai hatásait.