752 céget hirdettek ma nyertesnek - A tiéd köztük van?

beruházásaik összértéke meghaladja a 25 milliárd forintot. A fejlesztési forrásból a vállalkozások eszközöket, gépeket vásárolhatnak, a támogatást megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, vagy információs technológia-fejlesztésre is fordíthatják. A hivatalos statisztikák alapján jelenleg 630 támogatott projekt van, összesen 13 milliárdos megítélt támogatással, melyből 535 pályázó már rendelkezik hatályos szerződéssel és 11 milliárdos a szerződések összege.A vállalkozások összesen közel 2,5 milliárd értékű fejlesztést valósíthatnak meg. Az elnyert összeget fordíthatják kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, vagy projektmenedzsmentre, magyarországi vagy külföldi kiállításon vagy vásáron történő részvételre, illetve iparjogvédelemre. A hivatalos statisztikák alapján jelenlegi állás szerint 262 projektet már támogattak 16 milliárdos megítélt támogatással, melyből 179-en már hatályos szerződéssel is rendelkeznek 11 milliárdos szerződött összeggel.A nyertesek bér- és járuléktámogatást kapnak a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, lehetőségük lesz a vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A támogatásban részesített projektekben összesen 367 gyakornok foglalkoztatása valósul meg. A pályázati oldalon található statisztikában ez a pályázati felhívás még nem szerepel.A konstrukció keretében (a GINOP-5.1.2 korábbi kiemelt projektjének keretében) már felkészített, ellenőrzött üzleti tervvel rendelkező társadalmi vállalkozások hajthatják végre a foglalkoztatási céljuk megvalósításához szükséges fejlesztéseiket. Ezek lehetnek különböző szakmai fejlesztések, foglalkoztatást elősegítő támogatások, hátrányos helyzetű célcsoporttagok munkavégzésre felkészítése, képzése, eszközbeszerzés. A támogatásban részesített projektekben összesen 106 fő, ezen belül 96 hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása valósul meg. A hivatalos pályázati oldalon található statisztika alapján már 24 nyertes látható 731 milliós megítélt támogatással. A szerződött nyertesek száma 4 db és a szerződött összeg pedig 138 millió forint.93 milliárd forint összköltségű fejlesztéseket hajthatnak végre. A projektek révén, a konzorciumi formában történő megvalósításnak köszönhetően 125 db vállalkozás működik együtt 99 db felsőoktatási intézménnyel és kutatóhellyel, együttműködésük eredményeképpen üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre a gazdasági és a társadalmi élet problémáinak megoldására. A pályázó kkv-k, nagyvállalatok, gazdasági társaságok, költségvetési szervek, illetve egyházi felsőoktatási intézmények konzorciumi formában 350 millió forint - 2 milliárd forint közötti támogatást igényelhettek a felhívás keretében. A fejlesztési forrás alapkutatásra, ipari kutatásra, kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, infrastruktúra fejlesztésre, immateriális javak beszerzésére is fordítható. A hivatalos pályázati oldalon található statisztika alapján 68 nyertes pályázót látunk 54 milliárdos megítélt támogatással, melyből 23 pályázó rendelkezik hatályos szerződéssel és a szerződött összeg pedig 25 milliárd forint.A program lényege, hogy új egyéni vagy mikro-kisvállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak vissza nem térítendő támogatást nyújtson. A támogatásból többek között cégalapításra, az ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevételére, kötelező engedélyek beszerzésére, szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás igénybevételére is lehetőség nyílik. Továbbá eszközbeszerzés, eszközbérlés, üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet, piacra jutás támogatása, képzéseken való részvétel, tanácsadás igénybevétele, anyagbeszerzés is kivitelezhető.