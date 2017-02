A pénzosztás folytatódik: újabb milliárdokhoz jutnak a magyar városok

Az EU-s pályázati dömpingről és annak okairól, a kihívásokról részletesen szó lesz a Portfolio március 23-án sorra kerülő Uniós Források 2017 konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

A két új felhívás

A "Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja" című TOP-6.7.1-16 kódszámú felhívás keretösszeg 6,285 milliárd forint.

A "Leromlott városi területek rehabilitációja" című TOP-4.3.1-16 kódszámú felhívás keretösszeg 6,135 milliárd forint.

Négy felhívás, ahol a keretösszeg emelkedett

A fenntartható turizmusfejlesztést támogató felhíváskeretösszege 20,6 milliárd forintra nőtt 13,8 milliárd forint emelést követően. A pályázat keretében a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, épített vagy természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség.

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztési felhívás összege 17,3 milliárd forintról 28,3 milliárd forintra nőtt, 11 milliárd forint emelést követően. A felhívás jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítását és fejlesztését célozza annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára.

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését támogató felhívás összege 3,2 milliárd forintról 4,8 milliárd forintra nőtt. A felhívás célja az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak korszerűsítése, a hozzáférési lehetőségek javítása.

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését segítő felhívás összege 3,4 milliárd forintról 4,1 milliárd forintra emelkedett, ezzel támogatva új férőhelyek kialakítását a leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására, támogatva a célt, hogy a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek.

Két egyéb pályázat

A "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" című felhívás jelenlegi benyújtási szakaszának lezárásával újabb benyújtási szakasz kezdődik 2017. május 24-i határidővel. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást 45,6 milliárd forint értékben, amelyek hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

A napokban jelent meg a Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása című felhívás (GINOP-5.1.4-17), mely keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 5,24 milliárd forint értékű vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. A felhívás célja, hogy megoldást nyújtson bizonyos gazdasági területeken tapasztalható munkaerőhiány kezelésére speciális módszereken alapuló képzési programok támogatásával. A program a tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését támogatja a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve - ismertette az államtitkár.A vállalkozások 30 millió - 150 millió forintot nyerhetnek el és a támogatási kérelmeket március 27-étől lehet benyújtani.

A hivatalos pályázati oldalon olvasható közleményekből kiderül, hogy ma összesen két új településfejlesztési (TOP) pályázat jelent meg, illetve további négy felhívás keretösszege emelkedett. Így összesen 39,5 milliárd forint jut most a megyéknek és a megyei jogú városoknak a helyi gazdaságfejlesztésre, városrehabilitációra, turizmusfejlesztésre, közlekedés és egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére.a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság és a tartós munkanélküliség magas szintje miatt leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek problémáinak komplex kezelése. A pályázatok keretében a városrészekben társasház, lakásszövetkezet, önkormányzat vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló lakások korszerűsítésével, a meglévő lakófunkciók fejlesztésével, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakításával oldható meg a probléma.a városi jogállású települési önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata és többségi tulajdonában lévő gazdasági társasága.a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv, Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., nonprofit gazdasági társaság, szervezet is, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, megyék esetében pedig az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás, megyei önkormányzat, valamint az önkormányzati hivatal is.