Akár 150 ezret is kereshetnek egy EU-pályázaton az értékelők

majdnem minden lényeges tématerületen szép számmal vannak értékelők, a műszaki és informatikai területen kicsit kevesebb az értékelő a társadalomtudományokhoz képest - jelezte január végén a parlamenti projektmenedzseri ülésen Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára.Az akkori állapot szerintés további 909 projekt egy része pedig akkor érkezett be.Mint azt már korábban is megírtuk állami projektértékelő csak az lehet, aki felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakképesítéssel, továbbá a pályázati kiírásban meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakértőknek minden benyújtott támogatási kérelemnél három fő szempontot kell figyelembe venniük: a szakmai színvonal, a gazdasági hasznosulás lehetősége és a kért összeg indokoltsága.A lap szerint az értékelők egyetlen pályázat értékelésével akár 150 ezer forintot is kereshetnek.az igényelt támogatási összegtől és a kedvezményezettek körétől függően.Csepreghy Nándor elismerte a lapnak, hogy okozott lassulást a rendszer megújulása, még mindig vannak olyan részei a rendszernek, amelyeket javítani kell, és a nyilvános pályázatértékelői szaknévsor felállítása is időigényes folyamat volt. Az állami projektértékelő rendszer a hivatalos pályázati oldalon nyilvánosan elérhető és az értékelőktől beérkezett értékeléseket az Irányító Hatóság felülvizsgálja, így elmondhatjuk, hogy nem bennfentes módon történik a kérelmek értékelése.