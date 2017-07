Félsz, hogy lemaradsz az EU-pénzekről? - Összeszedtük, ma mire tudsz pályázni

A kormány hivatalos pályázati oldalán található uniós pályázatok közül. Ezekre az első pályázati szakaszhatár több esetben a következő hetekig tart. Számos felhívásnál még nem tudják feltölteni az aktuális támogatási igényeket a hivatalos pályázati adatbázisba (pl. a tavaly decemberben meghirdetett hitel -és kombinált hitel alapú termékeknél), így mi csak azt látjuk, hogy ahol vannak számok, azokból 142 milliárd forintnyi a már beérkezett támogatási igény. Ez tehát azt jelentené, hogy még bő 700 milliárd forintnyi a lekötetlen keret, de nagy eséllyel ennél azért már jóval kisebb szabad keretről beszélhetünk. Fontos tudni, hogy a 854 milliárdos összes keretből egyedül a lakosságnak szóló energiahatékonysági keret 105 milliárdot kitesz, de ezt leszámítva is bőven van még forráskeret a cégek rendelkezésére.Az alábbi táblázatban a most nyitva lévő GINOP-pályázatokat foglaljuk össze címekkel, kódszámokkal, a legutóbbi ismert keretösszegekkel, a már benyújtott igényelt támogatási összegekkel, illetve a benyújtás végső dátumával együtt. Utóbbi azt jelenti, hogy ahol szakaszos beadású a pályázat, ott a legközelebbi szakaszhatár dátumát írtuk be, ahol pedig nincs ilyen, ott a pályázat elvileg 2 éves nyitva tartásának zárónapját. Addig azért semmiképpen sem szabad várni, mert jó eséllyel hamarabb ki fognak merülni az érintett keretösszegek, vagy ha mégsem, akkor az Irányító Hatóság a népszerűbb pályázatokra átcsoportosíthatja a kereteket.

Néhány népszerűbb pályázat tudnivalói

A pályázatra április 24-től nyújthatóak be a családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére szánt 105 milliárdos keretű nulla százalékos hitelprogramok kérelmei, melyekből több ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg országszerte.

A családi házak esetében maximum 10 millió, a társasházaknál lakásonként maximum 7 millió forintnyi hitel igényelhető, akár húsz éves futamidővel.

A pályázat további részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be.

A pályázat keretében 100 milliárd forint (50 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 50 milliárd forint hitel) áll középvállalkozások rendelkezésére, melyet élelmiszeripari komplex beruházásokra igényelhetnek hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 750 millió forint, míg a kölcsön összege minimum 50 millió forint, maximum 2. milliárd forint.

A pályázat további részleteiről ide kattintva olvashat bővebben.

A 120 milliárd forint keretösszegű kombinált hiteltermék esetében 80 milliárd vissza nem térítendő támogatás és 40 milliárdnyi hitel áll a pályázók rendelkezésére.

A felhívás keretében elérhető vissza nem térítendő támogatás összege az 500 millió forint is elérheti, melyhez maximum 250 millió forint összegű, 2% kamat mellett igényelhető akár 15 éves futamidejű kölcsön.

A kombinált hiteltermék a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztésén keresztül a KKV-k kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelését támogatja.

A kérelmek mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok nyújthatják be már március elsejétől.

A többi hitelprogramról, kombinált hiteltermékről és a tőkeprogramokról egy korábbi cikkünkben írtunk.

A felhívás keretösszege 33,57 milliárddal, melyből támogatni lehet a gyors növekedési potenciállal rendelkező (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseit, úgy, mint az új eszközök beszerzését, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását és az információs-technológia fejlesztését.

A támogatást mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetik 1 hónapon keresztül.

Egy - egy nyertes pályázó 25 millió forint és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.

A pályázat keretösszege 30 milliárd forint, melyből mikro-, kis- és középvállalkozások részére nyújtható támogatás.

A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint.

A pályázat részleteiről ide kattintva olvashat.

Az alábbiakban néhány feltehetően népszerűbb pályázatról foglaljuk össze a fontosabb tudnivalókat. Először kiemelnénk a lakosságnak szóló energetikai korszerűsítést támogató 105 milliárdos hitelprogramot. Majd lesz szó az élelmiszeripari beruházások támogatásáról, K+F+I projektek megvalósításáról és a gyors növekedésű vállalkozások fejlesztéseiről. De emellett pályázhatnak a cégek informatikai fejlesztéseik támogatására, foglalkoztatás ösztönzésére, logisztikai központok és ipari parkok fejlesztésére, illetve lehetőség van pályakezdők foglalkoztatásának támogatására és a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására is.A többi pályázatról részletesebben a hivatalos pályázati oldalon lehet tájékozódni.