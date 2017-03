Gazdák, figyelem! Szigorodnak a vidékfejlesztési pályázatok feltételei

A pályázati dömpingről, annak hatásáról és a vidékfejlesztésről is szó lesz a Portfolio Uniós Források 2017 márciusi konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Kis Miklós Zsolt elmondta, hogy március 31-ig még több mint 70 milliárd forint értékben hirdetnek meg pályázatot, amelyek zömére borászok is pályázhatnak majd. Az államtitkár előadásában arról is beszámolt, hogy az operatív program rendelkezésére álló 1300 milliárd forint mintegy 90 százalékára lehet pályázni és a források több mint harmadáról már döntés is született, valamint 25 pályázat zárult le mintegy 750 milliárd forint értékben.A fiatal gazdák számára tavaly decemberben meghirdetett vidékfejlesztési pályázat ( VP2-6.1.1-16 ) keretösszege 37,75 milliárd forint, jelentkezni március 16-tól lehet 40 ezer eurónak megfelelő összegre, melynek részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be.A fiatal mezőgazdasági termelők számára meghirdetett támogatás esetében- jelezte Kis Miklós Zsolt.A szigorítás eredményeként viszontilletveA Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás ( VP6-6.2.1-16 ) közel 14 milliárdos keretösszeggel jelent meg tavaly nyár végén, mely keretében mezőgazdasági termelők és magánszemélyek is maximum 40 ezer eurónak megfelelő támogatásra nyújthatják be kérelmeiket, melynek részleteiről korábbi cikkünkben olvashat.Az agrárvállalkozások több lábon állását lehetővé tevő diverzifikációs pályázatnál úgynevezettEredetilegis indulhattak volna a pályázaton, ugyanakkor nekik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) is adhat forrást, ígyőket. Ezáltal- ismertette az államtitkár.