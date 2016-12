Gondoltad volna, hogy ezekre is kapunk EU-támogatást?

Lássuk a kiválasztott 10 pályázatot

1. Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére Kapj rá! (MAHOP-5.3.2-2016)

2. Fogvatartottak reintegrációja (EFOP-1.3.3-16)

3. A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés (KÖFOP-2.1.1.2-VEKOP-15)

4. BARI SHEJ (NAGYLÁNY) Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése (EFOP-1.4.4-16)

5. Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében (KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16)

6. Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival (EFOP-1.11.1-16)

7. Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében (EFOP-1.5.1-16)

8. A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten (VEKOP-6.2.1-15)

9. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása (EFOP-3.7.3-16)

10. Biztos Menedék (EFOP-1.2.5-16)

Nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése bővített intézményi rendszer kiépítésén keresztül.

A jelenleg kapacitáshiányos ellátórendszer túlterheltségének csökkentése.

A konstrukció keretén belül Magyarországon még nem létező új elem (kríziskezelő ambulanciák) kialakítása, a szolgáltatási paletta komplexebbé, az áldozatok igényeihez jobban illeszkedővé tétele.

A Portfolio a hivatalos pályázati oldalon megjelent pályázatok közül választotta ki a következő 10 pályázati felhívást a 2014-2020-as ciklusból. A legtöbb pályázat az EFOP-ból került ki és elmondhatjuk, hogy a pályázatok több mint fele kiemelt, nevesített felhívás.Magyarország éves átlagos halfogyasztása 2013-ban uniós módszertan szerint számolva 5,1 kg/fő volt. Ezzel az értékkel hazánk az Európai Unió tagállamai körében az utolsó helyen áll. A projekt a minőségi friss hal és haltermék fogyasztás szintjének növelését megfelelő marketing megvalósításával kívánja támogatni. Továbbá a kommunikációs és promóciós kampányok elősegítik a fenntartható halászati és akvakultúra-termékek ismertebbé tételét a nyilvánosság körében.A rendelkezésre álló keretösszeg 0,8 milliárd forint, melyre csak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nyújthat be.A projekt célja - építve az előzmény projektek tapasztalataira és eredményeire - a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek egyrészt a célcsoport fejlesztésére fókuszálnak (személyiség- és kompetenciafejlesztő programok, valamint képzési programokon keresztül), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, beleértve a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozzák.A rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd forint, mely csak a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága konzorciuma nyújthat be pályázatot.A projekt stratégiai célja egy olyan átfogó közszolgálat fejlesztési folyamat megvalósítása, amely megalapozza a jó kormányzás és a szolgáltató szemléletű közigazgatás elérését a szervezeti kultúra átalakításával, korszerű ismeretek és szervezési gyakorlatok széles körben történő terjesztésével. További cél a szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban, amely a közigazgatás emberi erőforrás-gazdálkodásának fejlesztésén és a közszolgáltatások színvonalának javításán keresztül teremthető meg. Ennek érdekében a közszolgálatban dolgozó szakemberek kompetencia fejlesztése, életpályamodell kidolgozása, folyamatok átláthatóságának növelése, információs adatbázisok integrálása és ügyfélközpontúvá tétele valósul meg.A rendelkezésre álló keretösszeg 10,20 milliárd forint, melyre csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adhat be támogatási kérelmet.A pályázat célcsoportja a 10-18 éves általános vagy középiskolás - elsősorban roma - lányok, a bevont lányok családja, illetve a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok.A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A lemorzsolódás csökkentése mellett, olyan tényezők érdekében is célzott beavatkozásokat szükséges tenni, mely területen a roma nők jelenléte kiemelkedően magas. Ennek értelmében lépéseket kell tenni családon belüli kiszolgáltatottságuk, gyermekként történő férjhez adásuk ellen is, és nem feledkezhetünk meg a menekülő útnak vélt prostitúció kockázatáról sem.A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint, melyre helyi önkormányzatok, szövetségek, egyházak, egyházi intézmények, egyházi szervezetek, alapítványok adhatnak be.A pályázat keretében megvalósuló projekt célja a korrupció visszaszorítása komplex módon, a represszió (személyi és tárgyi feltételrendszer megteremtése, módszertani súlypontváltás), valamint a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) eszköztárát felhasználva.A korrupciós kockázatok csökkentését szolgáló cél elérése érdekében belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó államigazgatási szerv kerül megerősítésre a hatáskörébe tartozó vizsgálatok ellátásához szükséges humánkapacitás és technikai eszközpark fejlesztése által.A rendelkezésre álló kertösszeg 5 milliárd forint, melyre Nemzeti Védelmi Szolgálat adhat be támogatási kérelmet nyújthat be, illetve konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.A felhívás célja, hogy a határmenti és a Kárpát-medencei térségben az egészségügy, ifjúságpolitika, kultúra és társadalmi felzárkózás területén, tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén, továbbá a társadalmi, gazdasági problémák megoldásán keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. A konstrukció kiemelt figyelmet szentel az ifjúság, illetve az ifjúsági közösségek támogatására.A rendelkezésre álló keretösszeg 4,8 milliárd forint, melyre kérelmet kizárólag konzorciumi formában lehet beadni. A konzorciumvezető az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, míg a konzorciumi tagok a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Hagyományok Háza és a Nemzeti Művelődési Intézet.A projekt célja a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás további leszakadásának fékezése, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal.A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint, melyre konzorciumban pályázhat: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint konzorciumvezető, Magyar Református Szeretetszolgálat, Ökomenikus Segélyszervezet, Baptista Szeretetszolgálat, pedig mint konzorciumi tagok.Az intézkedés célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmifizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.A rendelkezésre álló keretösszeg 11,455 milliárd forint, melyre konzorciumi formában van lehetőség pályázni és a konzorciumvezető kizárólag Budapest Főváros kerületi önkormányzata lehet.A felhívás célja a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. Továbbá a köznevelésen és felsőoktatáson kívül a kompetenciafejlesztést és az esélyteremtést célzó beavatkozásokkal megalapozni az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést, az abban való részvételt, illetve az ott elérhető képzési tartalmak és szolgáltatások fejlesztése.A rendelkezésre álló keretösszeg 6 milliárd forint, melyből 100 és 400 közötti pályázatot támogatnak. Kérelmeket benyújthatnak közművelődési intézmény vagy fenntartója, népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház, könyvtár vagy fenntartója és levéltárak.A konstrukció célja, hogy a kapcsolati erőszak, valamint az emberkereskedelem áldozatainak ellátottsága javuljon.A rendelkezésre álló keretösszeg 1,64 milliárd forint, melyből összesen 36-56 projektet támogatnak.Támogatási kérelmet nyújthatnak be civil szervezetek, egyházak vagy egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, nonprofit gazdasági társaságok, illetve önkormányzati fenntartású intézmények.