Hihetetlen pályázati hajrá: az utolsó nap elkérték a teljes keretösszeget

Az uniós pályázati dömpingről, annak hátteréről és a gazdasági hatásairól részletesen szó lesz a Portfolio március 23-i Uniós Források konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mindez azt jelenti, hogy kedden, egy nap alatt kb. annyi támogatási igény ment be, mint amennyire várhatóan megemelik a pályázat keretösszegét (50 milliárd forint körül), másfél nap alatt pedig a várható keretösszeg mintegy másfélszerese özönlött be. Elképesztő pályázati hajrát láthattunk tehát, ami egyúttal oda vezetett, hogy a 178,8 milliárdos összesített támogatási igénnyel 3,7-szeres körüli túligénylésről beszélhetünk.

Ez egyébként más felhívások esetén is terheli majd az értékelői és döntéshozói rendszert, de persze pályázói oldalról érthető a logika.

Hétfő délelőtt már felhívtuk rá a figyelmet, hogy közeleg a cégek körében rendkívül népszerű,uniós pályázat (GINOP-1.2.1-16) február 28. éjféli zárási ideje és akkor a 763 projektre 115,6 milliárd forintnyi összesített támogatási igényt mutatott a rendszer.Aztán kedd reggel ez már 125 milliárd forint körülre emelkedett (kissé több, mint 800 projekt mellett), délben már 139 milliárd forintnál jártunk (860 projekt),(1136 projekt).Az 1136 projekt most elinduló értékelése, és ha az 50 milliárd forint körüli keretösszeghez képest az IH saját hatáskörben meg is emeli a maximálisan lehetséges 20%-kal a keretösszeget (60 milliárd körülre), még akkor is arról beszélhetünk majd, hogyÖsszegezve: az, hogya 2014-2020-as ciklus utolsó ilyen vissza nem térítendő támogatással járó kapacitásbővítési pályázatára, jókora leterhelést jelent az értékelőknek, majd a döntéshozóknak, másik oldalról pedig jelentős frusztrációt válthat majd ki az, hogy a korlátozott keretösszeg miatt sok pályázót el fognak utasítani. Az is valószínű persze, hogy most sokan bepróbálkoztak a pályázat benyújtásával (sejtve, hogy alacsonyabb a pontszámuk, "de hátha"), de ezzel párhuzamosan a nyitva lévő, vagy rövidesen megnyíló hasonló felhívásokra isA másik kapacitásbővítési pályázat (GINOP-1.2.1-16) folyamatos beadású, így tehát(8 nappal a felfüggesztés előtt közleményt fog kiadni majd a kiíró). A jelenlegi állapot szerint ugyanisKözben számos más GINOP-pályázat is nyitva van már, illetve mostanában nyílik, ezekről bővebben alábbi cikkeinkben írtunk: