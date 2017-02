Két hatalmas EU-pályázat nyílt meg ma - Mire figyeljünk?

Erre külön is figyeljünk

Fontos tudni, hogy ma két kombinált hiteltermék nyílt meg, azaz a pályázat keretében kötelezően fel kell venni hitelt is a vissza nem térítendő támogatás mellé. A hitel pontos feltételeiről és a felvételével járó következményekről részletes tájékoztatást lehet kapni az MFB Pontok egyikén, országszerte immár 442 helyen. A hitelt és a vissza nem térítendő támogatást egyszerre kell igényelni elektronikusan az EPTK felületen, de a hitelkérelemhez már ezt megelőzően be kell szerezni bizonyos dokumentumokat, amelyeket elektronikusan kell csatolni.



A felhívások szövegében is benne van az a lényeges információ, hogy az uniós szabályok szerint a hitelkérelmi döntésig nem szabad befejezni a hitelből megvalósítani tervezett projektet (pl. eszközbeszerzési projekt esetén az eszköz megvételével befejeződik a projekt), mert ezt a költséget nem lehet elszámolni az EU felé. Ha csak vissza nem térítendő támogatásról lenne szó, akkor az a szabály, hogy a projekt a támogatási igény benyújtása utáni napon megkezdhető, és akár be is fejezhető még a támogatói döntés előtt. Kombinált termék esetén a projekt befejezésével kapcsolatban nyilván a szigorúbb szabály az irányadó, azaz figyelni kell arra, hogy várjuk meg a hitelkérelmi döntés eredményét a projekt befejezésével.

A két pályázat fontosabb részletei

A magyar élelmiszeripar támogatására mintegy 300 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre 2020-ig, ennek része a mostantól pályázható hitelprogram

hogy a révén segítse az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások piaci pozíciójának erősítését, a munkahelyek megtartását eredményező beruházásokat és a helyi gazdaság megerősítését. Az összesen 100 milliárd forintnyi - 50 milliárd visszatérítendő és 50 milliárd vissza nem térítendő fejlesztési forrás - az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások megvalósítását segíti.

új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, továbbá megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs-technológiai fejlesztésre is. Az élelmiszeripari középvállalkozások 50-750 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el, míg az igényelhető kölcsön összege minimum 50 millió, maximum 2 milliárd forint lehet.

A kölcsön futamideje a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet, a kamat 1%/év.

, hogy együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül a vállalkozások kapacitásbővítő beruházásait. A felhívás keretösszege 112,5 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 37,5 milliárd Ft, a kölcsön pedig 75 milliárd forint.

új eszköz beszerzésére, új épület építésére, vagy már meglévő épületek átalakítására, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtására, továbbá információs technológia-fejlesztésre, új informatikai eszközökre és szoftverek beszerzésére is sor kerülhet. A vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege 5 - 50 millió Ft, a kölcsöné pedig 10 -145 millió forint.

A kölcsön futamideje maximum 15 év, a kamat pedig 2 százalék/év.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében eddig már közel 2000 milliárd forintnyi összegben került meghirdetésre pályázati felhívás, mely az operatív program teljes 7 éves uniós ciklusára jutó összeg (2774 milliárd forint) közel 75%-a.Az "Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel" (GINOP-1.2.6-8.3.4-16) és a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében" (GINOP-1.2.3-8.3.4-16) című felhívásokat már tavaly decemberben meghirdette a pályázat kiírója. Január végén a két pályázat vonatkozásában módosították a beadás kezdetét, illetve az élelmiszeripari középvállalkozásoknak szóló felhívás szabályait átírták , majd februárban egy mondattal még kiegészítették a felhívást.- hangsúlyozta az államtitkár.