Munkahelyi képzést szeretnél? Elérhető a 40 milliárdos EU-pénz

A GINOP-6.1.6-17 pályázat részletei

A felhívás keretösszege 19,04 milliárd forint, melyből várhatóan 380-6346 db kérelmet támogatnak.

melyből várhatóan 380-6346 db kérelmet támogatnak. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió, maximum 50 millió forint.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 millió forint.

Csak a kevésbé fejlett régiók területén (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek, de ott több helyszínen is.

Fenntartási kötelezettség 3 évig tart.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 30-tól 2017. október 30-ig van lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Projekt előkészítési tevékenységek - Választható, önállóan nem támogatható

Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek - Választható, önállóan nem támogatható

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek - Választható, önállóan nem támogatható

Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása - Választható, önállóan nem támogatható

A GINOP-6.1.5-17 pályázat részletei

A felhívás keretösszege 21,54 milliárd forint, melyből várhatóan 220-2200 db kérelmet támogatnak.

melyből várhatóan 220-2200 db kérelmet támogatnak. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió, maximum 100 millió forint.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 50 millió forint.

Csak a kevésbé fejlett régiók területén (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek, de ott több helyszínen is.

Fenntartási kötelezettség 5 évig tart.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3-tól 2017. október 30-ig van lehetőség nagyvállalatoknak.

Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság - Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Projekt előkészítési tevékenységek - Választható, önállóan nem támogatható

Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek - Választható, önállóan nem támogatható

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek - Választható, önállóan nem támogatható

Elvárások - mindkét felhívásra vonatkoznak

A támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Felnőttképzési tv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.

A felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés.

A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

Kizárólag a munkaviszonyban álló munkavállaló képzése támogatható.

A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie (közép- és nagyvállalat esetén).

A napokban jelent meg acímű GINOP-6.1.6-17 kódszámú és acímű GINOP-6.1.5-17 kódszámú felhívás.A felhívások célja a mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóinak szóló képzések finanszírozásának támogatása, ezáltal segítve az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, továbbá a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozások versenyképessége.Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a Közép-Magyarországi régióban is pályázhatnak mind a mikro-, kis- és középvállalatok, mind pedig a nagyvállalatok munkahelyi képzések támogatására, illetve munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítására. A két pályázati felhívás részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen.