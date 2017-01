Nagy hír a cégeknek: triplázódik a legnépszerűbb EU-s pályázati keret! (2.)

Így tehát az 58 milliárd forintra ugró keretösszeg mellett 120-130 milliárd forint benyújtott támogatási igény alatt nem merül fel reálisan a kiírótól a pályázat felfüggesztési szándéka.

nem lehet előrehozni a szakaszhatárt a már megnyílt felhívások során

ha már megnyílt a pályázat és az erős túligénylés miatt mégis az első szakaszhatár előtt le kellene zárni a beadhatóságot, akkor a felfüggesztésről szóló döntés hivatalos közleménye és a tényleges felfüggesztés között legalább 8 napnak el kell telnie

az ülés során konszenzus alakult ki Csepreghy Nándor egy további módosítási javaslatáról is: ha a felhívás megjelenése és a beadhatóság közötti legalább 30 napos időszakasz alatt módosul még a felhívás (ilyenre a múlt héten is volt példa az ezen a héten megnyitott kapacitásbővítési pályázatoknál), akkor a legutóbbi felhívási módosításhoz képest legalább 15 nappal később lehessen csak ténylegesen kinyitni a pályázatot (azaz a módosítás miatt a megnyitás dátuma is módosuljon a hosszabb felkészülési idő biztosítása érdekében).

A tavaly májusban megnyílt nulla százalékos uniós hitelnél (már 70 milliárdos a keretösszeg) 35 milliárd forintnyi igényről már döntés született és 8 milliárd forintnyi támogatást már ki is fizettek a hatóságok a nyerteseknek

A decemberben egyszerre bejelentett 10 új GINOP hitel, illetve kombinált hiteltermék nem egyszerre fog elindulni februárban intézményi kapacitásoptimalizálási okok miatt, hanem elcsúsztatott menetrend szerint, amely rövidesen meg fog jelenni a hivatalos pályázati oldalon (nagyjából kéthetente kettő pályázat fog megjelenni ezek közül)

A kormány jövő héten tárgyalja az idei évi uniós támogatás kötelezettségvállalási és kifizetési célokról szóló munkatervet és ezekkel párhuzamosan a céljuttatási rendszert is (arról, hogy bizonyos feltételek elérése esetén 12-24 havi plusz juttatás is elérhető lehet az érintett államigazgatási dolgozóknak, Csepreghy Nándor már jelezte a tegnap megjelent Portfolio-interjúban).

Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára jelezte: az állami projektértékelők létszáma jelenelg 2720 fő, majdnem minden lényeges tématerületen szép számmal vannak értékelők, a műszaki és informatikai területen kicsit kevesebb az értékelő a társadalomtudományokhoz képest

A Vidékfejlesztési Operatív Programon kívül jelenleg 8969 jogosultnak minősített támogatási kérelem van, és ezek közül ebből 8060 már az új állami projektértékelők előtt van, a további 909 projekt egy része a napokban érkezett be, illetve egyé okok miatt még nem tudtak velük foglalkozni

az Európai Bizottság elvárja, hogy maradjon meg a jogosultsága az IH-nak,hogy felülvizsgálhassák az álami értékelőktől beérkező értékeléseket, és élnek is ezzel (így tehát minőségbiztosítás alá vetik az állami értékelőktől beérkezett értékeléseket)

a kiosztott 8060 értékelésből minőségbiztosításon, vagy tisztázó kérdés szakaszában van 7022 db pályázat, közel 500 db pályázatnál már véget ért mindkét munka

A vidékfejlesztési pályázatok terén két konstrukciónál már átestek a jogosultsági vizsgálaton a pályázatok (mezőgazdasági kisüzemeknek szóló és élelmiszeripari pályázatok), a kisüzemnél 284 db-ot küldtek értékelésre és ezek már vissza is érkeztek, Lázár János asztalán vannak már aláíráson, az élelmiszeripari pályázatnál 301 db van értékelési szakaszban, két napja kezdték meg ezek kiosztását az értékelőknek.

A GINOP 2.1.7 prototípus pályázat első szakaszban benyújtott minden darabja értékelési szakaszban van, több mint 600 db már vissza is érkezett és a Vitályos Eszter által jelzett eljárás szerint ezen visszaérkezett értékeléseket a GINOP IH is minőségbiztosításnak veti alá és vannak már ezeknek is tapasztalatai

A visszaérkezett értékelések kb. negyedénél van olyan, mint mind a két értékelő támogatásra javasolta a projektet, kb. 40% ahol mindkettő elutasítást javasol, további kb. 35% van, amelynél az egyik értékelő támogatásra javasolta a projektet, a másik viszont elutasításra. Utóbbiak közül ha a 30%-ot meghaladja a kért értékelő által adott pontszám közötti különbség, akkor újabb értékelőnek adják még ki a pályázatot értékelésre, hogy három vélemény legyen ugyanarról a pályázatról és a többségi vélemény fog dönteni (két támogató és egy elutasító vélemény esetén várhatóan támogatásra fogja javasolni az IH is, ha minden más feltételnek is megfelel a pályázó).

A mai ülésen az hangzott el, hogy a prototípus pályázatnál az első szakaszban május-júniusban születhetnek meg a támogatói döntések.

A TOP-ban mintegy 5000 darab pályázatot osztottak már ki a pályázatértékelőknek és közülük már több mint 4000 van minőségbiztosításon. Ezen a területen a DEB-eket február végén, illetve március elején tartják, így ezt követően tömegesen születhetnek majd a támogatói döntések.

A GINOP-os nagyvállalati képzési pályázatoknál lesz még jogosultsági változás (még társadalmi egyeztetésen van a kiírás és az a kiírói cél, hogy ne maradjon ki senki jogosultsági okok miatt).

A 40 milliárdos keretemelés nagyon jó hír azoknak a cégeknek, amelyek a napokban adták be a pályázataikat, illetve a rendkívül gyorsan felfutó támogatási igény miatt ( már 48 milliárdnál jár! ) bizonytalanok abban, hogy érdemes-e még beadni, illetve a február 28-áig tartó első benyújtási szakaszhatár előtt fel fogja-e függeszteni a kiíró a beadhatóságot. (A jelenlegi beadási ütem mellett nem valószínű, csak akkor, ha még tovább gyorsul a beadási ütem.)A keret megemelése a GINOP Éves Fejlesztési Keretének folyamatban lévő módosításából fog majd kiderülni és Karsai Tamás, a gazdaságfejlesztési programokért felelős Irányító Hatóság vezetője azt is jelezte: jelen állás szerint a GINOP 1-es prioritásában további 15-20 milliárd forintos elosztható forrásra látnak még mozgásteret.Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, illetve Dányi Gábor helyettes államtitkár és Karsai Tamás is megerősítette, hogy az a pályázat mutat valós versenyt a forrásokért az Európai Bizottság szemében is, amelynek a tényleges keretösszegét legalább kétszeresen túligénylik.A jelenlegi jogszabály (272/2014-es kormányrendelet) szerint az első benyújtási szakaszhatár előtt nem lehet keretkimerülésre hivatkozva felfüggeszteni a jelentősen túligényelt pályázatot sem (a kapacitásbővítő pályázatoknál február 28.), de ezt azzal ki lehet(ne) kerülni, hogy a pályázat kiírója menetközben átírja a felhívás első szakaszának zárónapját.További részletek hamarosan.