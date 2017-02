Nyugi, időben szólnak a durván túligényelt EU-pályázatok felfüggesztéséről

Szóltak előre a tervezett változtatásról

Eddig úgy szóltak a keretek, hogy a szakaszos benyújtású pályázatoknál (mint a most futó két kapacitásbővítési GINOP-pályázat) az adott szakaszhatár előtt még a jelentősen túligényelt pályázatot sem lehetett keretkimerülésre hivatkozva felfüggeszteni,

, hogy menetközben előrehozták az adott benyújtási szakaszhatár zárónapját és így hirtelen bezárult a "pályázati ablak" A Miniszterelnökség azonban nem szerette volna, hogy ez, a pályázók számára bizonytalanságot jelentő lehetőség, megmaradjon (mivel a pályázatra készülők nem tudhatták, hogy egy jelentősen túligényelt pályázatot meddig tartanak még nyitva, azaz meddig marad változatlan a benyújtási szakaszhatár).

(mivel a pályázatra készülők nem tudhatták, hogy egy jelentősen túligényelt pályázatot meddig tartanak még nyitva, azaz meddig marad változatlan a benyújtási szakaszhatár). A 272/2014-es kormányrendelet módosítása ezeket valóban meg is oldja , hiszen az 53. § a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészült ki: "(1b) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges. (1c) Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges."

Mi várható a két népszerű pályázatnál?

Abból kiindulva, hogy a január 27-i parlamenti fórumon elhangzott: a megemelkedő keretösszegek legalább kétszeres túligényléséig nincs valós hatósági szándék a felfüggesztésre, így jó eséllyel a két pályázat nyitva fog maradni az eredetileg is rögzített február 28-i szakaszhatárig (ha pedig mégsem, akkor 8 nappal a felfüggesztés előtt közzétesznek egy közleményt).

Korlátozás a támogatói előlegnél

A központi költségvetési szervek, az önkormányzatok és cégeik csak úgy kaphatják meg a támogatói előleget, ha az előtte benyújtott éves likviditási tervüket elfogadja a pályázatot kiíró Irányító Hatóság

Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az Irányító Hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés teljes körű lefolytatásától, igaz ezt feltételekhez kötik.

(1) Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (e § alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

(2) Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.

(3) Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta."

Ellenőrzési változtatás

