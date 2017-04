Rábólintott a milliárdos brüsszeli büntetésekre a kormány

Számlacsere a forrásvesztés elkerülése érdekében

Melyek a problémás ügyek?

A TIOP-ban korábban összesen 36 milliárd forintnyi kifizetést tartottak vissza átmenetileg addig, amíg Magyarország meg nem hozta a szükséges (korrekciós) intézkedéseket. Az Emmi akkoriban azt hangsúlyozta, hogy az eljárás eredményeképpen a büntetés ("a TIOP korrekciójának") mértéke várhatóan 3 és 8 milliárd forint közé tehető.

A TÁMOP-ban az Öveges-programbeli túlárazott tanterem-felújításokkal összefüggésben mintegy 14 milliárd forintnyi tételről vitatkoztunk az unióval, de az akkori kormányzati jelzés szerint legfeljebb néhány százmillió forintnyi támogatást nem utalnak majd el Magyarországra (az akkori fogadkozások szerint ezt a pénzt visszafizettetik majd az érintett iskolákkal). Az Öveges-program keretében 44 vidéki és 8 fővárosi iskola kapott összesen 14 milliárd forintot tanterem-felújításokra.

500 milliárd forint még nem jött át

A jelek szerint tehát most az összes vitás ügyből van egy 80 milliárd forint körüli (1%-pontnyi) tétel, amelyet már régebben is kifizethetett volna Brüsszel, de amíg a vitákat el nem rendezzük, ezek nem kifizethetők. Azzal, hogy a TÁMOP-ban és a TIOP-ban most a kormány megadta a felhatalmazást a pénzügyi büntetések elfogadására, erről a 94%-ról felfelé mozdulhat majd el a mutató, de a pontos mértékét nem tudjuk.

Érdekes módosítás

Az 1175/2017. (IV. 3.) kormányhatározatnak beszédes a címe, hiszen "a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal összefüggő korrekciós tételek végrehajtásának jóváhagyásáról" szól. A mindössze kétpontos határozat szerint tehát(valószínűleg 5-25% közötti pénzügyi korrekciók), hogy a Brüsszel által problémásnak tartott számlák esetén a javasolt büntetést elfogadja a kormány, azaz ezekre a számlákra uniós helyett magyar költségvetési forrást kell (utólag) betenni és ezen tételek helyére más projektek fejlesztési számláit küldjük ki és azokra tudjuk majd lehívni az uniós forrást. Ez, mivel a TÁMOP-ban és a TIOP-ban is a 7 évre szóló keretnél több fejlesztési számlát produkáltak a magyar hatóságok, így van miből kiküldeni Brüsszelbe azért, hogy a 100%-nyi keretet le tudjuk kötni, azaz elkerülhessük a forrásvesztést.A rövid kormányhatározatból sajnos nem derül ki, hogy melyek a problémás ügyek és pontosan mekkora büntetésekre bólintott rá a kormány a programok lezárása és így a források brüsszeli lehívása érdekében. A régebbi cikkeinkből, illetve korábbi brüsszeli értesüléseinkből azonban ez összerakható és ezek alapjánEz a két Operatív Program együttes keretösszegéhez (TÁMOP 1150 milliárd, TIOP 590 milliárd forint, együtt tehát közel 1700 milliárd forint) képestA fentieken kívül még a közlekedésfejlesztés (KÖZOP), a környezetvédelem és energiahatékonyság (KEOP) terén isEzt abból kalkuláljuk, hogy a brüsszeli kifizetési számláló még mindig csak 94%-on áll a 8250 milliárd forintnyi kifizethető kerethez képest, noha a szabályok szerint mostanra már 95%-ot kifizethettek volna., hiszen utánunk már csak az olaszok (91,9%), a spanyolok (91,3%), a románok (90,4%) és a ciklusba menetközben bekapcsolódó horvátok állnak 80,7%). Ennél a négy országnál jelentős az esély a forrásvesztésre, mivel nem biztos, hogy a vitás ügyek miatt visszatartott pénzekre tudnak más, megfelelő minőségű fejlesztési számlát elfogadtatni Brüsszellel.A 2014-2020-as ciklusban egyébként már nincs arra lehetőség, hogy a ciklus végén "csereberélhessünk" számlákat, ha valamit Brüsszel elutasít. A mostani időszakban ugyanisés ha ezekben a számlákban problémát talál Brüsszel, akkorEz tehát erősen arra ösztönzi a tagállamokat, hogy jó projektekre fizessenek ki otthon pénzt és így a számlák tartalma megfelelő legyen.A Közlöny 1173/2017. (IV. 3.) kormányhatározata már nem a 2007-2013-as ciklus zárásával, hanem a 2014-2020-as ciklus lebonyolításának menetközbeni változtatásával függ össze. Eszerint ugyanisEnnél több nem derül ki a határozatból, így a módosítás oka sem.A menetközbeni módosítás nem lenne rendkívüli esemény, csupán(sőt most egy nyelvtanulásos 3,3 milliárd forintos keretösszegű pályázat társadalmi egyeztetése is elindult). Az is lehetséges, hogy volt már előzetes egyeztetés a Bizottsággal az EFOP módosítás tervezett irányáról és így az elmúlt hetek EFOP-pályázatait már ennek szellemében hirdették meg hogy később majd úgyis elfogadja a tervezett átrendezéseket a Bizottság).