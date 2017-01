Rákészültél az új EU-pályázatokra? - Át kell írni az anyagot

Ezekkel ellentétben a ma módosított három pályázatnál nemcsak a beadási kezdetet tolták el 4-5 héttel március elejére, hogy több felkészülési időt biztosítsanak, hanem 5-9 oldalas változásjegyzéket is közzétettek. Ezek azonban a pályázatok kereteit is érintik, így a már előre kidolgozott projektterveket is át kell írni

Legalább ilyen fontos, hogy eddig csak azok a cégek igényelhettek támogatást, amelyeknek legalább két lezárt üzleti évük volt, de a lazítás jegyében már elég az egy lezárt üzleti év is.

Még hat halászati pályázat beadása is módosul

Ma délután kiadott egy közleményt a Miniszterelnökség az MTI-n keresztül, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy hat darab MAHOP pályázat benyújtási határideje módosul.



Az indoklás szerint "Annak érdekében, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások megismerésére, a Miniszterelnökség hat pályázat esetében döntött a támogatási kérelmek beadási határidejének módosításáról.



A tavalyi év végén megjelent hat darab pályázati felhívás többek között termelési és feldolgozási célú beruházásokra, valamint a fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzésére és a halfogyasztás népszerűsítését szolgáló projektek megvalósítására biztosít támogatási forrást.



A Miniszterelnökség a projektek sikeres megvalósítása érdekében felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a támogatási kérelmek benyújtási határideje februárról márciusra módosult, ezzel egyidejűleg az értékelési határnapok is megváltoztak.



A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében a mai napig összesen 9 darab pályázati felhívást ismerhettek meg a halgazdálkodók mintegy 13,3 milliárd forint összértékben, ami a teljes keret 83 százalékát jelenti.



Ahogy megírtuk: azt már a múlt pénteki parlamenti projektmenedzseri fórumon is jelezték a kormányzati illetékesek, hogy a decemberben egyszerre meghirdetett hitel, illetve kombinált hitel alapú gazdaságfejlesztésiMúlt pénteken már ki is jött 7 pályázat módosított beadási kezdete , de azoknál nem írták át ezekkel párhuzamosan a pályázatok alapvető feltételeit.(pl. a támogatásban részesíthetők köre, a biztosítékok és az elszámolható költségek, a hitel kondíciói, egyéb szabályrendszeri feltételek is módosultak egyik-másik pályázatnál)., a "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú pályázat megnyitásának elhalasztása , hiszenA 6 oldalon keresztül bemutatott új feltételrendszer mellett viszontUgyanígy ma írták át aa "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című felhívás (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) beadhatóságának időpontját isés a hivatalos indok itt is az, hogy legyen több idő a pályázatokra felkészülni. Itt is jelzi a közlemény, hogy egyébként több ponton is módosult a feltételrendszer, amelyet aztán egy külön dokumentumban 9 oldalon keresztül mutatnak be táblázatba rendezve.Egy harmadik,, így tehát a "Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása" című (GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás beadási kezdete a szakpolitikai felelős kezdeményezéséreA változásokat egyébként egy 5 oldalas jegyzékben sorolják fel. Még múlt pénteken szintén módosult a "Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása" című GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú felhívás beadhatóságának dátuma, amelyhez egyébként egy 5 oldalas változásjegyzék tartozott.