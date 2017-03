Ráugrottak a cégek az EU-s milliárdokra, de nem árt a körültekintés

A kombinált hiteltermékek is szóba kerülnek a Portfolio március 23-i Uniós Források konferenciáján, amelyen többek között Váczi Dávid, a Budapest Bank szakértője is részt vesz egy panelbeszélgetésben. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Hirtelen sokan ráugrottak a lehetőségekre

Hitelszerződés - fontos korlátokkal

Nem csak egy pályázati döntésről beszélünk, ahol a megítélt támogatás egy részét vissza kell majd fizetni

Időigényes folyamat is lehet

A hitelszerződés megkötéséhez megfelelő fedezeteket kell tudni felmutatnia a hitelt igénylő cégnek és ez több kérdést is felvethet, ha nem kizárólag eszközbeszerzésről vagy zöldmezős ingatlanfejlesztésről van szó.

Ha már más hitelintézetek által megterhelt (kereskedelmi) ingatlanról van szó, akkor fontos tudni, hogy a lazított szabályrendszer szerint is legfeljebb a második helyre kerülhet a sorban az MFB jelzálog bejegyzése. A meglévő hiteleknél ez ranghely cserével, vagy zálogjogok egy ranghelyre történő összevonásával járhat.

Újabb hitelfelvétel esetén nyilván a hitelfedezeti korlátokra is gondolni kell, azaz ha már van hitel (és így jelzálog) az ingatlanon, akkor meg kell nézni, hogy a további hitellel és az ingatlanon végzett fejlesztéssel az összes hitel értéke hogyan aránylik majd az ingatlan hitelfedezeti értékéhez, amely szintén ranghelycserét, vagy akár a zálogjog értékének csökkentését is eredményezheti, mivel sok esetben eleve az ingatlan piaci értéke feletti zálogjog van bejegyezve.

Vagyont terhelő zálogjog esetén pedig arról kell gondoskodni, hogy a kombinált hitelből beszerzendő ingatlanokat kiengedje a finanszírozó bank a zálogtárgyak közül. A beruházás tárgyát képező, vagy pótfedezetként felajánlott ingatlan (vagy ugyanezen célból bevont használt eszköz) értékelését csak az MFB Közvetítői szakértői listájáról kiválasztott értékbecslő végezheti el, a folyamatot a hitelező MFB Ponton kell elindítani. Bár az értékbecslés is hiánypótolható, célszerű azt a pályázattal együtt beadni, tekintettel a rövid határidőkre és az ebben az esetben várhatóan egyszerre felmerülő jelentős számú igényre.

Azon esetekben, amikor a projekt tárgya nem bír - elegendő - fedezeti értékkel, pótfedezet bevonása szükséges. Jellemzően ilyenek lehetnek az informatikai beszerzések, informatikai termékfejlesztések és a kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatok. A pótfedezet lehet ingatlan, eszköz, óvadék vagy bankgarancia. Mivel ezen fejlesztéseket ritkán finanszírozzák hitelből, érdemes jól körüljárni a lehetőségeket és az MFB Ponttal közösen megtalálni a megfelelő megoldást.

Biztos vagyok benne, hogy megfelelő szakmai segítséget tudunk nyújtani minden érdeklődő ügyfélnek

A megjelölt MFB Pont ugyanis később nem változtatható

Február 10-én nyílt meg a gazdaságfejlesztési pályázatok egyik legnagyobbika, amelynek keretösszege 112,5 milliárd forint és a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásait támogatja ( GINOP-1.2.3-8.3.4-16 ). Ez olyan pályázat, amelyben az, azaz utóbbi nagyobb összegben jár nyertes pályázat esetén, mint az előbbi támogatás. Azt, hogy ezzel együtt is vonzó a pályázat szabályrendszere, az is mutatja, hogy a megnyitás óta eltelt három hét alatt immár közel 500 projekt kért összesen közel 45 milliárd forintnyi támogatást. A fentivel párhuzamosan nyílt meg az "Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel" című pályázat ( GINOP-1.2.6-8.3.4-16 ), amelynek keretébenBár a pályázatok címében világosan benne van, hogy hitelfelvételről, azaz külön hitelszerződés megkötéséről is szó van, mégis, mintha sokan nem figyelnének erre kellően oda.- osztotta meg az első három hét tapasztalatait a Portfolio-val Váczi Dávid. A Budapest Bank termékértékesítés támogatási vezetője szerintEzt a hálózatot - benne a Budapest Bank fiókjaival - országszerte 442 helyen éppen a visszatérítendő forrásokkal kapcsolatos ügyféligények kiszolgálása, felmerülő kérdések tisztázása érdekében állította fel két ütemben az MFB.Váczi Dávid szerint többek között azért érdemes időben elkezdeni az alapos tájékozódást a kombinált pályázatok feltételrendszeréről, mertCsupán egyszer van hiánypótlásra mód 15 napos határidővel, majd ezt követően hasonlóan rövid időszak áll rendelkezésre a kiírók felől elküldött tisztázó kérdések megválaszolására.Ha ezekből a szoros határidőkből kicsúszik a pályázó (mert például éppen külföldön tartózkodik, amikor befut a hiánypótlásra felszólító email), akkor mérlegelés nélkül elutasítják a kérelmét. Éppen ezért a szakértő szerint, hogy a pályázó gyorsan kitölti az EPTK rendszerben a komplett támogatási igényt, feltünteti a megfelelő (ingatlan) fedezetek meglétét, majd arra alapoz, hogy később, a hiánypótlás megnyílásakor rendezi az ezzel kapcsolatos kérdéseket.Ahogy a fenti példák is mutatják, ezen túlmenően is számos finanszírozási kérdést kell végiggondolni, ami akár a fedezeti struktúra vagy a vállalkozás által használt hiteltermékek módosítását is eredményezheti és ez több hetes időigénnyel is járhat - hívta fel a figyelmet Váczi Dávid.Azt is hozzátette, hogy a Budapest Bank vállalati üzletágának ügyfélkapcsolati menedzserei az ország egész területén személyes kiszolgálással kezelik az MFB hiteligényeket.- emelte ki. Bár elég az EPTK felületén kiválasztani, hogy a benyújtott hitelkérelmet mely MFB Pont kezelje, mindenkinek célszerű előtte egyeztetni a finanszírozási kérdéseket és tudatosan választani, hogy mely bankárral, pénzintézettel kezd 5-15 éves együttműködést.- mutatott rá a Budapest Bank szakértője.