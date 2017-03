Sok száz céget elutasíthatnak a legnépszerűbb EU pályázatokon

A gazdaságfejlesztési pályázatokról, a megemelt keretekről és az elbírálás hátteréről részletesen szó lesz a most csütörtöki Uniós Források konferencián, hiszen Karsai Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára és Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese is részt vesz rajta. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Múlt pénteken sorozatosan jelentek meg a közlemények a hivatalos pályázati oldalon , hogy a cégek körében legnépszerűbbnek mondható pályázatok keretösszegei és a várhatóan támogatott projektek száma miről mennyire változott. Ezeket foglaltuk most össze szövegesen, illetve még jobban áttekinthető módon az alábbi táblázatban is. Amint látható: az első két oszlopban a pályázat eredeti keretösszege és az ahhoz igazodó várható nyertesszám található, majd a legutóbbi keretemelés adatai, illetve a két jobboldali oszlopban a mostani támogatásigénylési adatai. Alul az összesítésben látszik, hogy a 7 szóban forgó gazdaságfejlesztési pályázat megemelt keretösszegéhez képest még mindig több mint kétszeres a bent lévő támogatási igények volumene és ebből nem nehéz kikövetkeztetni azt, hogy a következő hetekben megjelenő pályázati döntések során több száz céget el fognak utasítani.

A két kapacitásbővítő pályázat

A prototípus pályázat

A négy másik pályázat

Az Ipari parkok fejlesztése című GINOP 1.2.4-16 kódszámú felhívás keretösszegét 6 milliárdról megemelték 11,47 milliárd forintra. A pályázatra eddig összesen 6 kérelem érkezett be, összesen 0,4 milliárdos igényelt támogatási összeggel.

A pályázatra eddig összesen 6 kérelem érkezett be, összesen 0,4 milliárdos igényelt támogatási összeggel. A Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása című GINOP 1.3.2-15 kódszámú felhívás keretösszegét 2 milliárdról 7 milliárdra emelték. A pályázatra eddig összesen 23 kérelem érkezett be, összesen 0,9 milliárdos igényelt támogatási összeggel.

A pályázatra eddig összesen 23 kérelem érkezett be, összesen 0,9 milliárdos igényelt támogatási összeggel. A Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása című GINOP 1.3.3-16 kódszámú felhívás keretösszegét 20 milliárdról 28 milliárdra emelték meg. A pályázatra eddig összesen 2 kérelem érkezett be, összesen 1,3 milliárdos igényelt támogatási összeggel.

A pályázatra eddig összesen 2 kérelem érkezett be, összesen 1,3 milliárdos igényelt támogatási összeggel. A Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása című GINOP-5.3.8-17 kódszámú felhívás keretösszegét 4 milliárdról 6 milliárdra emelték. A pályázatra mától lehet benyújtani a támogatási kérelmeket.

melyet már a januári projektmenedzseri ülésen is jeleztek a pályázat kiírói. A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítéseEzzel együtt a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatásaÉrdemes visszaidézni, hogy a GINOP -1.2.1-16-os pályázatnál már február 20-án jelezte a kiíró, hogy az első benyújtási szakaszhatár napjával, azaz február 28-tól szüneteltetni fogja a pályázat beadhatóságát, és ennek hírére az utolsó napokban elképesztő pályázati hajrá alakult ki. Amint megírtuk: az utolsó napon akkora pályázati igény özönlött be, mint amennyi a várhatóan megemelt keretösszeg. Lényeges, hogy a folyamatos beadású GINOP-1.2.2-16-os pályázatot akkor még tovább engedte a kiíró, majd március 3-i dátummal azt jelezte, hogy március 7-én déltől már annál is szünetelni fog a beadhatóság. hivatalos statisztikák alapján elmondhatjuk, hogy a GINOP 1.2.1-16 kódszámú felhívásraAmi azt jelenti, hogy a megemelt keretösszeg majdnemIgaz érdemes megjegyezni, hogy a most 48 milliárdra megemelt keretösszegnél, még továbbra is adott az a jogi lehetőség, hogy az IH vezető saját hatáskörben legfeljebb 20%-al megemelheti a jóváhagyott támogatási összeget. Ha ezt teljes mértékben kihasználja az IH vezető, akkor az 57,6 milliárdos tényleges támogatási kerethez képest a közel 179 milliárdos támogatási igény már "csak" bő háromszoros túligénylést jelentene.A GINOP 1.2.2-16 kódszámú pályázatraEz azt jelenti, hogy ittmint amennyi a megemelt keretösszeggel a pályázók rendelkezésére áll.A Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című GINOP-2.1.7-15 kódszámú felhívás keretösszegét már nem első alkalommal növelték meg, annak ellenére, hogy tavaly áprilisban már felfüggesztették a pályázatot.A hivatalos oldalon található statisztikák alapjánEz azt jelenti, hogy ennél a pályázati konstrukciónál is a többször megemelt keretösszeg majdnemA másik 4 gazdaságfejlesztési pályázat keretösszegét minimális összeggel emelték, összesen 20,47 milliárd forinttal. Ezeket a felhívásokat még nem függesztették fel, így a kérelmek még beadhatóak.