Társasház felújítás uniós ingyenhitelből? Ezeket nem árt tudni

Így juthatnak a társasházak hitelhez

Három lehetőségből lehet választani

Ha a társasház, illetve lakásszövetkezet, mint jogi személy pályázik, akkor ebben az esetben lakásonként minimum 500 ezer forintot, maximum 7 millió forintot igényelhet. Ennek a lehetőségnek a szabályait és általános tudnivalóit foglaljuk össze a mostani cikkünkben.

A társasházon, vagy lakásszövetkezeten belül egy-egy lakás tulajdonosa természetes személyként külön is pályázhat, így ebben az esetben ugyanaz a hitelösszeg korlát érvényes rá is, mint a családi házak tulajdonosaira (minimum 500 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint. Az erre a lehetőségre vonatkozó szabályokat a kedden megjelent részletes cikkünkben foglaltuk össze.

Az a lehetőség is nyitva áll, hogy a társasház (lakásszövetkezet) jogi személyként, és ezzel párhuzamosan az egyes lakástulajdonosok magánszemélyként is indulnak a pályázaton. Természetesen ilyen helyzetben alapvető feltétel, hogy nem lehet ugyanazon szerkezeti elemekre, épületgépészeti rendszerekre kérni a hitelt (pontosabb részletek alább).

A hiteligénylés folyamata

A 115 milliárdos keretösszegű uniós nulla százalékos hitelprogramokból összesen 28,75 milliárd forintnyit (25%-nyit) szán a kiíró a társasházak és lakásszövetkezetek energetikai korszerűsítésére. Ezért foglalkoztunk előbb a családi házaknak szóló feltételrendszerrel, most pedig a társasházakat érintő szabályrendszerrel. Nem egyszerű azonban itt sem a helyzet, sőt!Ha már letisztáztuk magunkban, hogy melyik utat választjuk a fenti háromból, akkor érdemes alaposabban is megfontolni a hitel igénylését. Amint arra már keddi cikkünkben is rámutattunk: már elérhető a lakossági energetikai korszerűsítést támogató hitelprogramok részletes szabályzata, de a kérelmeket csak április 24-től lehet beadni az MFB pontokon keresztül. Azt, hogy mi a pontos szabályrendszer a két uniós pályázathoz ( GINOP-8.4.1/A-17 VEKOP-5.2.1-17 ), egy 55 oldalas eljárásrendi dokumentumban találtuk meg a hivatalos pályázati oldalon, mégpedigMindezt végignézve készítettünk egy folyamatábrát arról, hogy mi vár azokra, akik belevágnak egy energetikai korszerűsítési projektbe és uniós nulla százalékos hitelt vesznek hozzá igénybe.Amint az látható, lesz teendő bőven a következő időszakban:

A két pályázatról röviden A két pályázat teljes keretösszege 115 milliárd forint, amelyből közel 24 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg országszerte, 3 ezer Pest megyében (ld. VEKOP-5.2.1-17 kódszámú pályázat), a többi 21 ezer pedig azon kívül országszerte (ld. GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázat). Fontos, hogy a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott kölcsönök összesen nem haladhatják meg a hitelprogramok keretösszegének 25%-át (28,75 milliárd). A pályázatok keretében csak nulla százalékos kamatú hitelt lehet igényelni, a pénzt természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek kérhetik. Természetes személy esetében maximum 10 millió, társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lakásonként maximum 7 millió forint igényelhető, akár húsz éves futamidővel. A pályázathoz legalább 10% önerőre van szükség, a projekt többi elszámolható költségéből legfeljebb 90%-ot a hitel fedez.

Amint már érzékeltettük: ha a társasházban a magánszemély indítja el a saját lakása korszerűsítését célzó pályázatot, akkor lényegében ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint ha önálló családi háznál kezdene bele magánszemélyként a folyamatba, ezért mostani cikkünkben elsősorban azokra a szabályokra és nehézségekre koncentrálunk, amelyek a társasház/lakásszövetkezet, mint jogi személy pályázatának elindítása kapcsán merülnek fel. A cikk további részében ha társasházat írunk, akkor ebbe beleértjük a lakásszövetkezeteket is.

Általános tudnivalók a társasházaknak

Kölcsön csak a közös tulajdonú részek korszerűsítése céljából vehető fel.

Fontos azt tudni, hogy a távhőszolgáltató tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése nem támogatható, csak a társasház vagy lakásszövetkezet tulajdonában lévő rendszerek (pl. kémény, épületgépészeti elemek), illetve ezen rendszerek részét képező magántulajdonban lévő berendezések korszerűsítése, valamint cseréje támogatható.

illetve ezen Továbbá érdemes arra is figyelni, hogy minden olyan a fűtési/fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, amely az érintett épület gépészeti rendszerén belül valósul meg.

Mielőtt elkezdenénk a pályázathoz beszerezni a szükséges dokumentumokat, és nekifognánk a hitelkérelem kitöltésének jó, ha tisztába vagyunk bizonyos feltételekkel. A pályázat társasházakkal, társasházi lakásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalóit ugyanabból az 55 oldalas eljárásrendi dokumentumból szedtük össze, amelyből a családi házakra vonatkozó feltételrendszert (természetes személyek által igényelt hitel) a keddi cikkünkben már bemutattuk.