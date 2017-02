Uniós ingyenhitelt igényelnél? Ezekre figyelj!

Az EU-s pályázati dömpingről és annak okairól, a kihívásokról részletesen szó lesz a Portfolio március 23-án sorra kerülő Uniós Források 2017 konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Eljárási rend szabályai

pedig összesen 10 európai uniós hitel- és kombinált hitelprogramot jelentettek be, összesen 540 milliárd forintos keretösszeggel. Ezen termékeket kapacitásbővítésre, infokommunikációs fejlesztésekre, kutatás-fejlesztési tevékenységekre, energiahatékonysági beruházásokra és komplex élelmiszeripari beruházásokra lehet igényelni. Tavaly májusban jelent meg az első uniós hitelprogram, melynek keretösszege 70 milliárd forint. A pályázat keretében mikro-, kis és középvállalkozások igényelhetnek kölcsönt tárgyi eszköz, használt eszköz és immateriális javak beszerzésére, ingatlanvásárlásra, illetve építésre (átalakítás, bővítés, felújítás). Tavaly decemberben pedig összesen 10 európai uniós hitel- és kombinált hitelprogramot jelentettek be, összesen 540 milliárd forintos keretösszeggel. Ezen termékeket kapacitásbővítésre, infokommunikációs fejlesztésekre, kutatás-fejlesztési tevékenységekre, energiahatékonysági beruházásokra és komplex élelmiszeripari beruházásokra lehet igényelni.

A projektek keretében finanszírozható, egyes tevékenységekre vonatkozó szabályok

Abban az esetben finanszírozható, ha az ingatlan a vállalkozás üzleti tevékenysége folytatásához szükséges.

Vásárlást követően a kedvezményezett cégkivonatában bejegyzett telephelyéül, székhelyéül, fióktelepéül szolgál.

Önálló hitelprogramok esetében az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.

A telek és a rajta álló felépítmény tulajdonjoga egymástól elválhat. Van olyan eset, amikor a projekt keretében megvásárlásra kerülő építmény nem a föld (telek) tulajdonosának tulajdona, és a föld (telek) nem is kerül a kedvezményezett tulajdonába, ilyenkor a bank zálogjogot az építményre jegyez be.

A más tulajdonában álló földön (telken) álló építmény vásárlás finanszírozhatóságánál arra kell figyelni, hogy az első folyósításig a földhasználati jog legalább széljegyként szerepel a tulajdoni lapon, illetve rendelkezésre álljon közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés.

A projekt tárgyát képező ingatlan/eszköz bérbeadásához a közvetítő előzetes jóváhagyása szükséges.

Amire figyelni kell az ingatlan bérbeadás esetében, hogy fejlesztendő tevékenységként a "68.20 Saját tulajdonú, bérelt Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése" TEÁOR számnak kell szerepelnie, illetve a kedvezményezettnek fizetni kell a helyi iparűzési adót.

Szükséges bérleti szerződés, melyet be kell nyújtani az MFB Ponthoz.

Továbbá kitétel, hogy a bérbeadás során nem kerülhet sor lakás/lakhatás/szálláshely célú felhasználásra a bérlő által.

Eszközök bérbeadásánál arra kell kifejezetten figyelni, hogy a kedvezményezett székhelyére, telephelyére, fióktelepére kerül(nek) aktiválásra, illetve a tevékenységi körei között szerepeljen a bérbeadás.

A hitelprogramok keretében a XVII. áruosztályon belül kizárólag a 87. árucsoportba tartozó, 8701-8709 közötti, valamint 8716 árukóddal rendelkező járművek finanszírozhatóak. (Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet)

Az M1 kategóriába tartozó személygépkocsi - ideértve az ilyen járműkategóriájú, terepjárónak minősülő (G kiegészítő jelzésű) járművet is -, beszerzése minden esetben kizárt.

CASCO biztosítás megkötése szükséges.

Abban az esetben finanszírozható, ha az ingatlan a vállalkozás üzleti tevékenysége folytatásához szükséges.

A kérelem beadásának időpontjában a kedvezményezett a cégkivonatban bejegyzett telephelyéül, székhelyéül, fióktelepéül szolgál.

Az ingatlanon történő beruházásnak minősül az építést (átalakítást, bővítést, felújítást) és épületkivitelezést megvalósító beruházás.

Továbbá az a beruházás is, ami olyan tárgyi eszköz beszerzést valósít meg, amely tárgyi eszköz a beépítését/felszerelését követően ingatlan alkotórésszé vagy tartozékká válik.

A napokban jelent meg a hivatalos pályázati oldalon a közlemény , mely szerint azdokumentum módosult, mely azA dokumentumban lefektetett feltételekvonatkozásában hatályosak.A dokumentum első részében találjuk a vonatkozó jogszabályokat és a fogalmakat, melyeket a hitelprogramok során használunk. Az eljárasi rend tartalmazza még a folyósítási feltételeket, a törlesztés ütemezését, a hitelfolyamat lépéseit, a kölcsönszerződéssel kapcsolatos tudnivalókat, a kifogás- és panaszkezelést. Ezeket a fontos témákat majd egy következő cikkünkben fejtjük ki.A kombinált és önálló hitelprogramok keretében több tevékenység is támogatható, amely felhívásonként eltérő. A cikkünkbenAmire figyelni kell ebben az esetben, hogyEbben az esetben az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik a földrészletre (telekre), illetve a föld (telek) használatát földhasználati jog biztosítja az építmény tulajdonosa részére. Szükséges egy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés.Az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik a földrészletre (telekre), illetve ebben az esetben is szükséges közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés.Ebben az esetben az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik az építményre, illetve a föld (telek) használatát földhasználati jog biztosítja az építmény tulajdonosa részére. Szükséges egy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés.Az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik az ingatlanra (építményre), illetve ebben az esetben is szükséges közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés.Az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik az ingatlanra (építményre), illetve ebben az esetben is szükséges közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés.Ebben az esetben rendelkezésre kell, hogy álljon egy használati megállapodás, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, megosztási vázrajz, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó szerződés.