Vállalkozók, figyelem! - Március 7-től bezárul a fontos pályázati ablak

A két pályázatról röviden

Támogatási kérelmeket mikro-, kis és középvállalkozások nyújthatnak be. A pályázatok keretében lehetőség nyílik új eszközök beszerzésére, IT fejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására és online megjelenés kialakítására.



A GINOP-1.2.1-16-os pályázat keretében a pályázók 25 és 500 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatási összegre pályázhatnak, az igényelhető előleg összege pedig legfeljebb 250 millió Ft.



A GINOP-1.2.2-16-os konstrukció esetében 5 és 25 millió forint összeget igényelhetnek fejlesztéseikhez a cégek, az igényelhető előleg összege pedig 20 millió Ft. Fontos, hogy a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogathatók egyik felhívás esetében sem.

A hivatalos kormányzati oldalon pénteken délelőtt megjelent közlemény szerint jövő kedden déltől szünetelni fog a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című ( GINOP-1.2.2-16 kódszámú ) felhívás beadhatósága, mert "különösen nagyszámú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet." A hivatalos kormányzati adatbázis szerint már 1539 darab projektre kértek együttesen 30,5 milliárd forintnyi támogatási igényt. A bő 1500 támogatási kérelem bizonyára jócskán leterheli majd az értékelői rendszert, a pályázat jelenlegi hivatalos keretösszege egyébként 21 milliárd forint. Ehhez képest tehát már 50% körüli a túligénylésnél járunk, igaz a január végi parlamenti projektmenedzseri ülésen elhangzott olyan jelzés, hogy ez várhatóan 30 milliárd forint körülre emelkedhet. Így tehát ha a következő 5 napban hirtelen még meg is ugrik az összes támogatási igény, még akkor is el kell utasítani nem kevés projektet.Érdemes emlékeztetni rá, hogy a másik kapacitásbővítési pályázat (GINOP-1.2.1-16) benyújtási lehetősége február 28-án befejeződött (az első benyújtási szakaszhatár akkor volt). Amint megírtuk: igen, jelentős, 3,7-szeres körüli túligénylés történt a várhatóan 50 milliárd forintra ugró támogatási kerethez képest. Annyira erőteljes volt a hajrá, hogy az utolsó napon annyi támogatási igény ment be a rendszerbe, mint amennyi a pályázat teljes (várhatóan megemelt) keretösszege lesz.