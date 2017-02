A kínaiak is idegesek a Budapest-Belgrád vasútvonal brüsszeli vizsgálata miatt

A paksi bővítés kapcsán született magyar-orosz államközi szerződésnél is az történt, hogy a szerződésben kijelölték a projektet megvalósító állami cégeket, de ott végül azért hunyt szemet a Bizottság a közbeszerzés kikerülése felett, mert a magyar fél végül elkezdett a technológiai kizárólagosságra hivatkozni, ami nukleáris területen elfogadhatónak bizonyult. Vasúi területen azonban ezt valószínűleg nem lehet megtenni, hiszen nemcsak a kínaiak tudnák felépíteni, illetve bővíteni a Budapest-Belgrád vasútvonalat, így a közbeszerzés kiírásának szükségességét ez a megközelítés alátámasztja.

a birtokunkba került információk azonban inkább a Financial Times pesszimizmusát támasztják alá.

a kormány az elmúlt fél évben jelentős előrelépésről nem tud beszámolni, így arról sem tud, hogy mikorra árulhat le a kötelezettségszegési eljárás. Árulkodó az is, hogy a kínaiak segítségét kérte, hogy magyarázzák el a Bizottságnak a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének fontosságát, illetve annak előnyeit.

Amint arról mi is beszámoltunk : az FT cikke szerint bár lényeges vasúti fejlesztésről lenne szó kínai pénzből, de, amelyeket elkezdtek kivizsgálni.a pénzügyi megvalósíthatóságra vonatkozik, emellett Brüsszelnek aggályai lehetnek azzal kapcsolatban is, hogyA Magyar Nemzet cikke szerinta Budapest-Belgrád vasúti beruházás ügyében a magyar kormánytól, pontosabban annak brüsszeli állandó képviseletétől.mely szerint a kínai tőkéből tervezett beruházásnak aligha ad majd zöld utat a projekt ellen kötelezettségszegési eljárást indító Európai Bizottság.Az mno.hu-n elérhető cikk szerint a kínaiak által kezdeményezett egyeztetésentovábbá a Brüsszellel folytatott rendszeres egyeztetésekről. A dokumentum szerint a magyar diplomaták igyekeztek megnyugtatni a kínai felet, elhangzott ugyanis, hogy "jól haladnak" a kötelezettségszegési eljárás lezárása érdekében folytatott tárgyalások. A cikk azonban úgy fogalmaz:A most keletkezett külügyminisztériumi anyagból ugyanis kiderül, hogy