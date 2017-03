Árnyékra vetődtek a visegrádi országok Juncker miatt?

Az EU jövőjéről és a 2020 utáni közös költségvetési kilátásokról is szó lesz a Portfolio március 23-i Uniós Források 2017 című konferenciáján, amelyet Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője nyit meg. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Mindezek után jött most az EurActive cikke, miszerint vezető uniós források Juncker környezetében úgy tudják: Juncker azért a forgatókönyvért fog harcolni, ami a "még több EU-t" jelenti.

ebben a rendszerben a döntések sokkal gyorsabban történnének meg európai szinten, illetve a végrehajtás is felgyorsulna

az Európai Parlament hozná meg a végső döntést kereskedelmi egyezményekről, az EU pedig továbbra is közösen lépne fel.

létrejönne a közös európai hadsereg, mely a NATO rendszerébe illeszkedne

a közös fellépésnek köszönhetően az Unió élen járna az éghajlatváltozás elleni harcban, illetve erősítené szerepét a nemzetközi segélyprogramokban.

első lépésben az lenne a cél, hogy a közös európai piac létrehozása befejeződjön az energetika, a digitális gazdaság és a szolgáltatások területén.

a közös európai fejlesztésnek köszönhetően sok "európai Szilícium-völgy" jöhetne létre, az összehangolt tőkepiac pedig segítené a kkv-k finanszírozását és a nagy infrastruktúra-projektek megvalósítását.

ennek a forgatókönyvnek az lenne az előnye, hogy az Unió állampolgárai még több jogot élveznének az uniós jogszabályok miatt, ugyanakkor félő, hogy ismét felerősödnének azok a hangok, melyek szerint az EU-nak nincs kellő legitimációja, illetve túl sok hatalmat vesz el a nemzetállamoktól.

a közösség úgy működne, ahogy ma, viszont ha a tagállamok egy csoportja úgy döntene, hogy bizonyos területeken készek szorosabban együttműködni, akkor arra is nyílna lehetőség

ilyen együttműködésre nyílhatna tér például a biztonságpolitikában, az adózás összehangolásában vagy a szociális kérdésekben.

a szorosabb együttműködésben az is benne van, hogy az egyes tagállamok költségvetési területen is jobban együttműködnek, így a mai eurózóna mintájára létrejöhetne egy belső közösség, melyhez a 27 tagállam bármelyike csatlakozhatna önkéntesen.

kiindulási alap az, hogy a mai eurózóna-tagok, illetve mellettük esetleg néhány külső ország csatlakozhat a szorosabb integrációhoz. Ha ők elkezdenék összehangolni az adózási szabályokat és az adókulcsokat, akkor azzal egyszerűsítenék az európai adórendszert, illetve csökkenthetnék az adóelkerülést. Emellett a szociális ellátások és az iparfejlesztés területén nyílhatna lehetőség szorosabb együttműködésre.

a 27 tagállam tovább erősítené a közös piacot és az EU ma is létező négy szabadsága is megmaradna. Emellett fontos, hogy a külpolitikában és a külkereskedelemben az Unió tagállamai továbbra is közösen lépnének fel a partnerekkel szemben.

A cikk visszautal Jean-Claude Juncker február 23-i egyetemi előadására, amelyben például azt fejtegette az Európai Bizottság elnöke, hogyJuncker, majd március elsején be is mutatta azt az öt forgatókönyvet, amelyeket az EU-tagok felé megfontolásra javasol a továbbhaladás irányairól. Ezek egyike valóban a többsebességes haladásról szól.Az EurActive azt is megjegyzi, hogy(közben azért a Bruxinfo azt írta , hogy a február eleji informális máltai csúcson Orbán Viktor kormányfő sokakat meglepő módon végülis nem tiltakozott a többsebességes modell ellen.)Ez a múlt héten közzétett öt lehetséges út közül az ötödik lenne és úgy foglalható össze, hogy közösen előre minden területen, azaz amint megírtuk: már rendszeresen utalt többek között a magyar kormány és ez a fő ellenérv a Juncker által a jelek szerint ténylegesen favorizált modellel szemben.