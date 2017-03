Brüsszel is vizsgálja a magyar vasúti titkosítási törvényt

A főbb fejlesztéspolitikai célokról és az Európai Bizottsággal folytatott vitákról is szó lesz a Portfolio március 23-i Uniós Források 2017 című konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Jávor közleménye visszautal arra, hogy a magyar parlament tavaly elfogadott egy olyan törvényjavaslatot, amelyA jogszabály a budapesti HÉV, a metrók, a MÁV, a GYSEV és a kisvasutak folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseinek technikai illetve pénzügyi részleteire is vonatkozik, átláthatatlanná téve a jelentős részben uniós támogatásokból megvalósuló beruházásokat.A Párbeszéd közleménye úgy fogalmaz: "már a szavazás idején is az Orbán-kormány legújabb közpénz-eltüntetési kísérletének tekintette a törvényjavaslatot, és az Európai Bizottsághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha Magyarországon a vasúti járművek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó összes adat titkossá válik".annak érdekében, hogy a vasúti ágazatban piaci viszonyok érvényesüljenek, hiszen a hálózatra vonatkozó információkhoz könnyű és méltányos hozzáférést kell biztosítani. Lényeges, hogyA Párbeszéd értelmezése szerint ez lényegében azt jelenti, hogy titkosított vasúti beruházásokra az EU nem ad pénzt. Éppen emiatt azt is jelzi: ahhoz, hogy ne bukjon akár uniós források százmilliárdjait Magyarország, a törvényt sürgősen módosítani kell.Amint beszámoltunk róla, a közelmúltban kipattant egy másik magyarországi ügy is, ami a vasúti fejlesztésekre remélt uniós források akár teljes egészének lehívását is veszélybe sodorhatja. További részletek: