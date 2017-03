Falhoz szorítja a kormány az EU-pénzre váró önkormányzatok tömegét

Ahogy arra Lázár is utalt a beszédében: az adott település képviselőtestületétEz azt jelenti, hogy még a támogatási döntés kihirdetése (megkötése) előttazt a támogatói döntési javaslatot, amit kiérlelt magából az új állami projektértékelői rendszer (az esetleg jóval korábban benyújtott fejlesztési elképzelésről, akkori árakon és akkori megvalósítási menetrend szerint).Ha mégsem fogadná el ezt a képviselőtestület változatlan formában, akkor egy alkalommal lehetőséget biztosít a friss jogszabály-módosítás a projekt újraértékelésére. A fenti szöveg szerint azonban ebben az esetben is végül ugyanoda jut a folyamat, hogy még a támogatási döntés megkötése előtt politikai felelősségvállalást kell megtenniük a képviselőtestületeknek (hogy betartják a projektben vállalt feltételeket, gazdaságfejlesztési és egyéb célokat, stb.). Ezzel végülis erős (ön)kontrollmechanizmus épül be az egész önkormányzati uniós pályázati folyamatba. A megvalósítási költségek menetközben (a pályázat megvalósítása során) történő felsrófolásának szabályait egyébként is jócskán korlátozta már az elmúlt hónapokban a kormány, egy három-, majd kétlépcsős szabályrendszert léptetett életbe, így tehát már ezzel is sok, "okos ötletre" csábító lehetőséget kizárt már a tárházból.