Forradalmi változásra készül a Miniszterelnökség az EU-pályázatok mögött

Két fontos fejlemény

Háromszor is kikérik a felhasználók véleményét

Dányi Gábor ezzel összefüggésben kijelentette: az a valódi cél év végéig, hogy állami cégként az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. olyan szolgáltatási színvonalat tudjon nyújtani, mint amit a piaci alapú pénzügyi cégek tudnak, és elárulta: ehhez igazodik majd a cégnél dolgozók bónuszrendszere is. Ez bizonyára eléri, kikényszeríti majd a jelentős változásokat, a felhasználók legnagyobb örömére, amely jelentős anyagi és emberi erőforrásokat igényel.

Elhalkulnak majd a panaszok

április végéig jelentősen javulni fog a rendszer stabilitása és gyorsasága. Ennek hatására megszűnnek majd a leggyakrabban említett panaszok, így ez már tükröződhet a júniusi újabb kérdőíves értékelés eredményeiben.

Csendben lezajlott a bürokráciacsökkentés

Azok, akik uniós pályázatokat töltenek ki mostanában,Egyrészt arra, hogy az új elektronikus pályázói felület ( EPTK , mint a régi ciklusban (EMIR). Emiatt a kimutatások szerint 18-20%-nyi időt lehet spórolni és erről egy látványos, másodperc alapú, megosztott képernyős videó jelent meg a minap a kormány hivatalos pályázati oldalán (a videó az EPTK belső "tükör" rendszerének, az EUPR-nek a felhasználási tapasztalatait mutatja, de ez az eredményeken és az üzeneteken nem változtat, részletek alább).Közben viszont eztEzzel és okaival, például a nyílt forráskódú szoftverekkel, a rendszert üzemeltető állami cégnél (Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.) is tisztában vannak. Dányi Gábor, a Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkára, illetve az állami cég vezetője azt mondta a Portfolio-nak:Ezzel, a karbantartások idejére elérhetetlenné váló pályázói felülettel rendszeresen szembesülnek is a pályázók; legutóbbi éppen március első hétvégéjén, amikor egy gazdaságfejlesztési pályázat beadási hajrája volt , de közben egy ütemezett nagy átállást hajtottak végre a fejlesztők.Dányi jelzése szerint az átfogó munka egyik látványos eleme, hogyEzekre egy ötfokozatú értékelési skálán tud értékelést adni, illetve szövegesen is kifejtheti véleményét a vizsgált kérdésekben. Február végéig már több mint ötezren töltötték ki a kérdőívet és több mint 700 írásos válasz érkezett vissza összesen 200 oldalnyi terjedelemben. Az akkori állapot szerintA helyettes államtitkár jelzése szerint(a következő júniusban, majd novemberen) és az ezekből kirajzolódó értékelési tendenciák, illetveLázár János tárcavezető több Kormányinfón is jelezte már, hogy várhatóan 12-24 havi plusz juttatást kaphatnak azok a dolgozók, akik az EU-pályázati rendszerben a számukra előre lefektetett számszerű célokat elérik, igaz a végleges rendszert még nem hozták nyilvánosságra.A február végéig beérkezett szöveges értékelések és a pontszámok alapján egyébként a(pl. a csatolmányok lemaradnak a csatolás ellenére). Dányi arra számít, hogy a március eleji nagy átállás, illetve egyéb fejlesztések hatásáraAz április végi céldátum egyébként azt is jelenti, hogy a március végéig kiírandó összes pályázat közül azoknál, amelyek csak nyár körül nyílnak meg, immár egy stabilabban működő rendszerben lehet benyújtani a kérelmeket.A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint az év későbbi szakaszában egyre inkább a funkcionalitási kérdések kerülnek előtérbe, például olyanok, hogy a leggyakrabban használt gombok a leginkább felhasználóbarát helyre kerülnek a felületen belül.A fenti forradalmi cél (legjobb állami informatikai cég) elérése előtt egyébkéntAmint ugyanis a hivatalos pályázati oldalra feltöltött videóban látható: egy valós vállalkozásfejlesztési projekt EU-s támogatási igényének kitöltése és a kifizetési igénylések nagyjából(a 2014-2020-as ciklusra szóló EPTK), mint a régiben (2007-2013 közötti ciklus EMIR rendszere).

Az időmegtakarítás fő oka, hogy az elmúlt évekbeli fejlesztéseknek (állami adatbázisok összekapcsolása, pl. cégnyilvántartás) köszönhetőenA videóban látható, hogy a megosztott képernyő két oldalán (EPTK és EMIR) másodperc alapú időszámlálóval követve az egyes feladatok elvégzése mennyi időt vesz igénybe.

Kevesebb idő kell a kitöltéshez

A videóban látható grafikonok egyike szerint egy valós vállalkozásfejlesztési projektAmint látható, ez leginkább a támogatást igénylőhöz felvitt adatok mennyisége közötti különbséggel függ össze.

A nyertes projektekszintén lényeges az, hogy mennyi idő (volt) szükséges az EMIR-ben és mennyi az EPTK-ban, ittAmint az alábbi ábrán látható, az elszámolás készítése sorána régi rendszerbeli társához képest. Ennek oka például az, hogy az EPTK-ban csak a szakmai tartalmat kell rögzíteni, azaz nem kell külön felvinni a projekt indokoltságát és a szakmai tartalmat. Az is lényeges, hogy az EPTK-ban már nem szükséges a tájékoztatási kötelezettségeket rögzíteni, illetve a kötelező vállalásokat bemutatni.