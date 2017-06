Gondok vannak az EU-s pénzkifizetési rendszerünkkel - Mi lehet ebből?

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) jelenleg végzi a 2014-20-as operatív programok 2017. évi rendszerellenőrzését, a vonatkozó európai bizottsági útmutató alapján négyfokozatú skálán kell értékelni a rendszereket.

A Portfolio információi szerint még ha a hármas fokozatot kapná is a FAIR EUPR rendszer, akkor sem kellene az EU-s kifizetések érdemi lassulásától tartani, mert menetközben is javíthatók a hibák, és ezeknek a hibáknak egyébként sincs köze a kifizetett pénzek mögötti fejlesztési számlák minőségéhez (amelyre tavaly év végén közel 200 milliárd forintot ki is fizetett Brüsszel a magyar hatóságoknak). Erre utal az is, hogy ezekben a hetekben is gyorsul, és immár heti 70 milliárd forint feletti az EU-pénzek kifizetési üteme, miközben gőzerővel zajlik a háttérben az informatikai rendszer fejlesztése, a felmerülő hibák menetközbeni javítása (olykor este, vagy hétvégén néhány óráig tartó rendszerkarbantartások vannak a rendszer leállítása mellett). A cikk említi a Miniszterelnökséget is, amely kevésbé borúlátó a témában és azt jelezte a portálnak, hogy a tárca együttműködik az auditáló hatósággal, várhatóan augusztusban vagy szeptemberben zárul le az ellenőrzés.



Érdemes egyébként megjegyezni, hogy már 2015-ben, a FAIR rendszer indulásakor is megkapta a 2-es fokozatot egy a mainál jóval fejletlenebb, sokkal kevesebb funkcióval működő rendszer, majd a tavalyi első teljes év után is szintén ezt a fokozatot kapta a rendszer. Ebből a szempontból, a folyamatos fejlesztések mellett érdekes lenne, ha a hármas fokozatba léptetné vissza az EUTAF a FAIR EUPR rendszert, de mi is úgy hallottuk, hogy valóban vannak még technikai hibák (pl. a szállítói előlegrendszerben kiutalt pénzek mögötti számlák "szétbontásánál"), amelyeket orvosolni kell, hogy biztosan elkerülhető legyen ez a negatív forgatókönyv.