Háromszázmillióval támogatják a magyar sípályákat

Révész Máriusz, a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos egy nemrégen megtartott budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két sípálya a magyarországi síelés több mint felét adja, így eddig is jelentős összegeket fordítottak fejlesztésükre, és már most kész tervekkel rendelkeznek a további bővítésre. A fejlesztés részeként négyévszakos sífelvonót építenek, amelyet mindkét sípályán a következő szezon kezdetére üzembe állítanak. A bejelentett beruházások 300 millió forintos támogatástartalmúak, így összértékük 800 millió forint, a fennmaradó részt pedig saját forrásból kell finanszírozni a sípályát üzemeltetőknek. Ha a projektek jól sikerülnek, akkor további sípályákon is folytatódhatnak a fejlesztések a jövőben, így Kékestetőn, Visegrádon vagy Nagy Hideg-hegyen.Ebele Bálint, az eplényi síközpont cégvezetője ismertette, hogy a terveik szerint a fejlesztéssel téli-nyári szabadidőpark jön létre Eplényben. A négyévszakos fejlesztés a régió turizmusának fellendítése mellett a környék iskolásainak is lehetőséget nyújt a testnevelési órák keretén belül a síelés megtanulására. A felvonó nyáron is üzemel majd, és kötélpályát is terveznek építeni.Kőrösi Péter, a Mátraszentistván Sípark ügyvezetője elmondta, hogy a négyüléses felvonó megépítése a 2017-es év legnagyobb fejlesztése lesz, lehetővé teszi a négyévszakos kihasználást, a síterep hóbiztonsága is nő. További nyári attrakciókat is terveznek kialakítani, ezek között a hegyi játszótér építését emelte ki. A fejlesztésekkel a környékbeli szálláshelyek kihasználtsága tovább emelkedik - tette hozzá.