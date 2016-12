Helyi kiscéggel kell intézni a néhány milliós közbeszerzéseket

Helyi cégben kell(ene) gondolkodni

a nemzeti értékhatár az árubeszerzésnél, illetve szolgáltatás megrendelésnél 8-ról 15 millió forintra, építési beruházás esetén 15-ről 25 millió forintra nőtt

a nemzeti értékhatárok alatti beszerzéseknél pedig bevezettek egy új, 1 millió forintos értékhatárt, amely felett a kormány irányítása alá tartozó szervezetek esetében legalább három árajánlatot kell bekérni, igaz nem feltétlenül kell érvényesnek lennie mind a három megkapott árajánlatnak.

A beszerzések előkészítése során "Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően jár el. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőket lehetőség szerint az ajánlatkérő székhelye (telephelye), vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki."

"Az ajánlatkérő az e rendelet szerinti egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja."

"Az ajánlatkérő az e rendelet szerinti egyes beszerzések megvalósításakor különös körültekintéssel veszi figyelembe a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmát."

A fentiek tehát azt jelentik, hogy úgy kívánja helyzetbe hozni a kormány a magyarországi kis- és középvállalkozásokat, hogy a beszerzés ajánlatkérőjének székhelye (telephelye), vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye szerinti cégek közül kellene kiválasztani a meghívandókat. Ez meglehetősen ingoványos talaj lehet a korrupciós, illetve visszaélési kockázatok szempontjából (pl. a beszerzés helyén hirtelen a semmiből jöhetnek létre később nyertessé váló cégek) még akkor is, ha az új jogszabály a beszerzés részekre bontásának tilalmát külön nyomatékosítja is és külön ellenőrzési lehetőséget is biztosít a szabály betartására.

Felmentések a három árajánlat beszerzése alól

a) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik [Kbt. 9-14. §, 111. §], azzal, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az Országgyűlés illetékes bizottsága által történő mentesítés nem szükséges;

b) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben - vagy a Kbt. 6-7. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló Korm. rendeletben - meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lenne beszerezhető;

c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb , továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna;

, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna; d) a beszerzés tárgya igazságügyi szakértői megbízás, vagy közbeszerzési eljárásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai bírálóbizottsági tag megbízása;

e) a szerződés tárgya közüzemi szolgáltatások (különösen víz, gáz, villamos energia, hőenergia), vagy internet szolgáltatás megrendelése;

f ) az ajánlatkérő piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyőződött arról, hogy az adott piacon háromnál kevesebb gazdasági szereplő lelhető fel, így potenciális versenyhelyzet nincs az adott beszerzési tárgy tekintetében ;

; g) a szerződés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru egyediségét a gyártó igazolja;

h) a fizetési kötelezettség előzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre, konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos;

i) a szerződést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni;

j) a szerződés tárgya repülőjegy vásárlása, illetve utasbiztosítási szolgáltatás megrendelése;

k) a beszerzés közfoglalkoztatási program keretében történik;

l) a szerződés tárgya személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatás teljesítése;

m) a szerződés tárgya állami vezetők hivatali tevékenységéhez kapcsolódó, bizalmi jellegű szolgáltatások

beszerzése (különösen beszédíró, fotós, személyi kommunikációs tanácsadó, személyi tolmácsolás);

n) a szerződés tárgya állami vezetők képzésére, oktatására vonatkozó, vezetői és személyiségfejlesztési tanácsadási szolgáltatás;

o) a szerződés tárgya veszélyes hulladék megsemmisítése,

p) a szerződés tárgya emberi erőforrás kezelési tanácsadás,

q) a szerződés tárgya olyan e rendelet hatálya alá tartozó korábbi szerződéshez kapcsolódó kiegészítő árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy építési beruházás, amelynek értéke nem haladja meg az eredeti szerződés értékének ötven százalékát, és az alapszerződésben szerződő partnertől történő beszerzés szakmai vagy gazdaságossági szempontból indokolt, feltéve, hogy beszerzés teljes becsült értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.

Retorziók

A beszerzések ellenőrzése

Az új kormányrendelet egyébként 2017. január 1-jén lép hatályba és a benne foglalt szabályokat a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre és megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség a hazai forrás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadáshoz kapcsolódó szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítsa és az ötmilliárd forint mértéket meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződést a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkösse azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2016-2020. években nem haladhatja meg a 6,35 milliárd forintot.

A közbeszerzési törvény késő őszi módosítását többek között azzal indokolta a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, hogy a versenyjogi szabályok betartása mellettamely "a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról" szól.Az új kormányrendelet azon része is érdekes, amelyben"Az ajánlatkérő eltekinthet attól, hogy a szerződést a három ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő valamelyikével kösse meg,Ebben az esetben az ajánlatkérő az interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményét dokumentálja, a szerződést pedig az interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményeként alacsonyabb árat ajánló gazdasági szereplővel köti meg."A lazító, illetve az alkalmazást körülíró szabályok mellettmiszerint: "Az ajánlatkérő minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül adatszolgáltatást teljesít az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseiről a közbeszerzésekért felelős miniszternek. Az adatszolgáltatás körében az ajánlatkérő tájékoztatja a közbeszerzésekért felelős minisztert az e rendelet szerinti beszerzések a) tárgyáról, b) nettó értékéről, c) szerződéskötési időpontjáról, valamint d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről és címéről, és e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.A szabály szerint Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.Az új kormányrendelet azt is rögzíti, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter a Kbt. 195. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők körében a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzések esetében az e rendeletben foglalt előírások betartását - különös tekintettel a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti- éA témához kapcsolódik, hogy az 1852/2016. (XII. 23.) kormányhatározatamely többek közöttSzintén a témához kapcsolódik, hogy az 1824/2016. (XII. 22.) kormányhatározatamelyben felhívják a nemzetgazdasági minisztert, hogy "a Miniszterelnökség elektronikus közbeszerzési rendszere beszerzésének érdekében gondoskodjonforrás biztosításáról egyszeri jelleggel a Miniszterelnökség javára jövő január 15-i határidővel.