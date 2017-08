Juncker: nem akarok lemondani Magyarországról

nem kellene azt kívánnia, hogy mások is a britek mintáját másolják és kilépjenek az unióból.

Mi jobban működünk, mint a Trump-adminisztráció. Ez azért van, mert ha fellép belső feszültség, azt közvetlen megbeszéléssel oldjuk meg, nem pedig kirúgással.

Ha nem tettem volna, az eurózóna hanyatlott volna.

Engem foglalkoztat, hogy mi van Orbánnal. Rendszeresen beszélünk és találkozunk, még ha ezt nem is tesszük mindig közhírré. Azt hiszem, nem akarok lemondani Magyarországról.

Törökország a szomszédunk, nem hagyhatjuk, hogy a feledés homályába merüljön

A Brexit nem visszafordítható, "az a munkahipotézisem, hogy el fogunk jutni odáig", így nem osztom a máltai miniszterelnök kijelentését, aki szerint nem zárható ki a Brexit elkerülése - fogalmazott Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnöke arra a kérdésre, hogy mennyi időt szán a Brexit folyamatára, azt mondta: jó kezekben vannak a tárgyalások az erre külön kijelölt Michael Barniernél és ezért csak a szükséges időt szánja a Brexitre, de konkrét időhatározót nem mondott. Májusban a kabinetfőnöke azt javasolta neki, hogyJuncker azt mondta, hogy a Brexit negatív témája helyett inkább a pozitív témákkal, a gazdasági növekedéssel, a beruházásokkal, a migrációval és biztonsággal, a közös védelmi politika fejlesztésével, a Japánnal, Kanadával, Latin-Amerikával való kereskedelmi kapcsolatok erősítésével foglalkozik.Az interjú közben, akinek állítása szerint már korábban is megmondta, hogyEgyúttal beszólt Trumpnak az elmúlt hetekbeli fehér házi személyzeti káosz miatt is (legutóbb a 10 napig stábvezető Scaramucci távozott), mivel úgy fogalmazott:Juncker szerint ha az EU darabokra hullana, mint ahogy azt anno már vázolta Trump, akkor például a nyugat-balkáni térség elveszítené az orientációját, igaz egyúttal azt is mondta az interjúban, hogy nem támogatja a nyugat-balkáni országok gyors EU-belépését.A Bizottság elnöke visszaemlékezett arra is, hogy 2015-ben keményen harcolt az eurócsoport egységéért a görögök érdekében (a német pénzügyminiszter ellen), azaz azért, hogy ők ne essenek ki a fizetési övezetből. Úgy fogalmazott:Szóba került az interjúban Lengyelország és Magyarország is és a Politico szerint JunckerArra a kérdésre, hogy mi a különbség a lengyel és a magyar vezetővel, Orbán Viktorral való bánásmódja között, Juncker úgy fogalmazott:Ugyanezt az ígéretet nem tette meg Lengyelország kapcsán - jegyzi meg a Politico.A mostanában különösen feszült EU-török viszony kapcsán azt mondta Juncker: legalábbis papíron nem kellene leállítani a törökök uniós csatlakozási tárgyalásait.- fogalmazott.