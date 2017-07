Kelet-Magyarországot rendkívül erősen fenyegetik a globalizáció veszélyei

Az ábra szerint a kelet-magyarországi régió mind a négy tényezőben kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a referenciaérték és ezért piros színt kapott, de némi meglepetésre három kockázati tényezőt a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli, a dél- és észak-alföldi régióban is azonosítani tudott az Európai Bizottság. Szintén talán némi meglepetésre a központi régió mellett a többi dunántúli régiónál jóval fejletlenebb dél-dunántúli régió "csak" két területen számít kockázatosnak.

Az Európai Bizottság a minap tette közzé a 2020 utáni újabb uniós költségvetésről szóló vitaindító anyagát és ebben a területfejlesztési célokról, a régiók nagyon eltérő gazdasági helyzetéről, illetve a globalizáció kihívásairól is értekeznek. Azt, hogy a 276 európai uniós statisztikai régió közül melyik mennyire van kitéve a globalizáció eseteges negatív hatásainak, egy látványos térképen foglalták össze, amelyenés így a legutóbbi kutatások szerint fokozottan ki vannak téve a globalizáció potenciális negatív hatásainak.A Bizottság elemzése szerint ugyanis az egyes régiók gazdasági szakosodása, a bérköltségük, illetve az ottani munkaerő képzettségi szintje lényeges tényezők abban, hogy más régiókhoz viszonyítva esetleg váratlan gazdasági megrázkódtatás érje a globalizáció hatásai miatt. Amint az ábrához fűzött jelmagyarázatból kiderül:(csökkent az iparban foglalkoztatottak száma 2000-től 2013-ig),Sajnos olyan régiónk nincs, ahol csak egy, vagy nulla területen lehetett kockázat tényezőt beazonosítani, de Európa-szerte is csak néhány német, osztrák és svéd régió van ilyen. Az viszont szintén rendkívül érdekes, hogyde egy-két területeken szintén pirosat látunk Franciaországban, Nagy-Britanniában, illetve Spanyolországban. Szembeötlő az is, hogy a mostanában gyors gazdasági növekedésű és felzárkózású balti államok teljes területén három-három kockázati tényezőt azonosítottak a Bizottság szakemberei.Az ábra Magyarországra vonatkozó része egyébként rávilágít arra, hogy az iparfejlesztés további erőltetése, az alacsony hozzáadott értékű termelési fázisok Magyarországra szervezése/telepítése, illetve a tankötelezettség 18-ról 16 évre szállítása és a szakképzés erősítése a felsőoktatási forráskivonás mellett, továbbá a gyors/erőltetett (minimál)béremelések