Kiugróan jól teljesít Magyarország a V4-ben az EU-pénzek lekötésében

Dányi Gábor, a Miniszterelnökség uniós fejlesztési programok koordinálásáért felelős helyettes államtitkára mutatta be az alábbi táblázatot a Portfolio csütörtöki Uniós Források konferenciáján, amellyel azt is illusztrálta, hogy mennyire intenzíven halad Magyarország az egyes mutatószámok alapján a 7 évre járó uniós keret lekötésével.Amint látható: a február végi összevethető adatok szerint Magyarország a rendelkezésére álló uniós pénzek 93%-ára meghirdette már a pályázatokat, az egyes konstrukciókra pedig összesen már a 7 éves keret 97%-át kitevő együttes támogatási igény jött be. Ezzel párhuzamosan a 7 éves keretösszeg 49%-át elérő forrástömegre már megkötötték a nyertes cégekkel és intézményekkel a szerződéseket, illetve teljes uniós pénztömeg 22%-át már ki is fizették a nyertes pályázóknak. Jól látszik a is, hogy mind a négy mutatószámban kiugróan jobban áll Magyarország a többi három "versenytársnál".

Klikk a képre!

