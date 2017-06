Kövér: az eurózónán kívül, de az EU-n belül maradás az ország érdeke

ma Magyarországnak az az érdeke, hogy az euróövezeten kívül megőrzött mozgásterét kihasználva próbálja meg a lemaradását tovább csökkenteni az euróövezet centrumállamaihoz képest. Meggyőződésem, hogy ma Magyarország veszítene az euróövezethez történő csatlakozáson.

Azt gondoltam ugyanis, hogy nem lenne tisztességes, hogy miközben a Fidesz és jómagam is azt hirdettük a nyilvánosság előtt, hogy jó az uniós csatlakozás, azonközben a függöny mögött a magam lelkiismeretét megnyugtatandó nemmel szavazok,

Ezzel együtt is ma Magyarország számára még több előnye van az uniós tagságnak, mint hátránya, de ez nem biztos, hogy így lesz öt vagy tíz év múlva. Sőt, az sem biztos, hogy ha öt vagy tíz év múlva kiderülne, hogy a tagságnak több hátránya van, mint előnye, akkor olyan egyszerű lenne a kilépés az unióból

A lap által küldött kivonat szerint Kövér Magyarország euróövezeti csatlakozásáról azt mondta:Ami pedig Magyarország uniós tagságát illeti, Kövér László elmondta: 2003-ban igennel szavazott az uniós csatlakozásra, de akkor már csak félszívvel.de - tette hozzá - a családban döntetlenre hozták a szavazást, a felesége ugyanis nemmel szavazott.- mondta Kövér László a Heteknek.Amint rámutattunk: az euróbevezetés témája azért kerülhet be a közbeszédbe újra, mert a német-francia tengely nagyon beindult az eurózóna integráció területén és állítólag egy vonzó ajánlatot is készülnek adni a vonakodó tagállamoknak. Ennek költségvetési vonzatai is lennének, de az félreértés, hogy határidőt is kijelölnének a még nem eurót használó tagállamoknak a csatlakozásra. A témában született fontosabb minapi cikkeink: