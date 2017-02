Külön pénzzel vennék meg a magyarok jóindulatát a britek

Átcsoportosítási tervek

a pénz segítene meggyőzni a keleti uniós tagokat: támogassák a britek követeléseit egy előnyös kereskedelmi megegyezéshez és segíthet csökkenteni a számlát, amit a briteknek a kilépéskor kellene fizetni.

Hogyan tovább?

vagy a többi 27 tagállam egyhangúan meghosszabbítja a kilépési tárgyalások időkeretét, vagy

az ugrás a szakadékba forgatókönyv lépne életbe, azaz rendezetlenül lépne ki Nagy-Britannia (és így például visszaállna a sima WTO-szabályok szerinti külkereskedelmi sztenderd, súlyos zavarokat okozva jogi és gazdasági téren is).

Az EUrológus összefoglalója szerint Theresa May miniszterelnök egyik legközelebbi tanácsadója magánmegbeszéléseken azzal érvelt a lap információi szerint, hogyAz átcsoportosítás úgy történne, hogy a keret egy részét pazarlónak ítélt ázsiai és afrikai projektekről olyan szövetségesekhez irányítanák át, mint Magyarország, Lengyelország és a balti államok.Arról bővebb és konkrét információja nincs a lapnak, hogy a 12 milliárdból mekkora részt "csípnének" le a keleti EU-tagállamok pénzelésére, de lényeges, hogyAz OECD szabályai szerint ugyanis a pénzből nem lehet EU-tagokat támogatni, legfeljebb Ukrajnát, illetve Albániát. A kormányban több miniszter támogatja az átcsoportosítást (vannak, akik azzal érvelnek, hogy a hollandok is eltértek az OECD szabályaitól), de a segélyezésért felelős tárca pont nem.A brit kilépési folyamat elindulása egyébként már csak hetekre van tőlünk, korábban Theresa May kormányfő azt rögzítette, hogyKapóra jönne például a március 9-i EU-csúcson értesíteni a többi állam- és kormányfőt, de ahhoz még a brit parlament két házán át kellene mennie a Brexit-törvénynek. Az EUrológus összefoglalója szerintAmint múlt héten a Politico összefoglalója alapján mi is megírtuk: Jogszabályok tízezreit kell átnézni, rengeteg finanszírozási és egyéb témát kell egyeztetni és félő, hogy erre kevés lesz az 50. cikkelyben rögzített két év (sőt a tárgyalások gyakorlati lezárására ennél rövidebb, 18 hónap körüli időintervallum állna rendelkezésre). Ha ezalatt nem sikerülne minden kereskedelmi és egyéb egyezményt megkötni az EU-ból való kilépés utáni időkre vonatkozóan, akkorA második forgatókönyv elkerülésére May már tett utalást arra, hogy még a 2 éves szakaszban le kellene fektetni egy olyan menetrendet, ami a végső keretek rendezésében a 2 éves perióduson túlnyúló határidőket adna, hogy legyen több idő a részletek kitárgyalására, de mégis legyen valamiféle kapaszkodó és bizalom, amire építhet a gazdasági-üzleti szféra is.Az elmúlt napokban egyébként újabb vita bontakozott ki a briteknélMás álláspont szerint ha elindul a kilépési folyamat, akkor azt már nem lehet menetközben megállítani, illetve megfordítani.