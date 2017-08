Lóháton száguldhatsz át Magyarországon - Százmilliókat költ rá a kormány

Javarészt európai uniós forrásból finanszírozott GINOP pályázat segítségével megvalósuló lovas turizmus fejlesztése most indul el az észak-magyarországi (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) és az észak-alföldi (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) régiók megyéiben. Ebből alakítják ki a lóháton bejárható lovas turisztikai útvonalakat - tette hozzá a kormánybiztos.

A kormánybiztos a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az ország "keresztüllovagolható", ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség lenne. A Magyar Lovas Turisztikai Szövetség által elnyert pályázat ezt a hiányosságot pótolja, például lovak pihenésére is alkalmas megállóhelyek kiépítésével, képzésekkel, informatikai háttér biztosításával. A program előkészítése elkezdődött, a kivitelezés a tervek szerint jövő év elején kezdődik és előreláthatólag másfél évig tart majd.Lóska János a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség (MLTSZ) elnökének ismertetése szerintEz leginkább olyanahol a lovak is megfelelő körülmények között pihenhetnek. Ezen kívülilletve mindehhezlehetőségét is biztosítják majd.