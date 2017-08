Mégis hátba szúrnak minket a csehek? - Elkezdenek szemezni az euróval

Az EU-integráció és az euróbevezetés témája kiemelt fontosságú magyar szempontból is, így több előadás és panelbeszélgetés is körbe fogja járni az október 5-én sorra kerülő Budapest Economic Forum konferenciánkon. A nyitóelőadást Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője tartja. További részletek: ÁTTEKINTÉS

A Citi szakértői szerint az teljesen érthető, hogy a csehek a mag-Európa információforrásához közel akarnak lenni, hogy ne maradjanak le a fejleményekről, hiszen az Eurócsoport formális döntéshozó testületté válhat az integráció mélyülése terén, amelynek vezetője lehetne az eurózóna együttes pénzügyminisztere is.

vagy az újra szabadon lebegő koronát erős gyengülési, vagy felértékelődési hullám érné el, mert ekkor vagy a vásárlóerő csökkenése miatt a lakosság, vagy a vállalati döntéshozók kezdenének kampányba a pénzcsere érdekében

és/vagy belső (közép távon annak a veszélyét látnák az emberek, hogy nem-demokratikus vezetés kerül hatalomra), vagy külső politikai változás történne az országban (valamilyen biztonsági kockázat, vagy a mag-Európától való leszakadás egyértelmű jele mutatkozna); ekkor ugyanis az integráció felgyorsítása/befejezése iránti társadalmi igény felerősödne.

A Respekt nevű cseh magazin augusztus 20-i száma arról írt: a kormány azt a kérést küldi Brüsszelbe, hogy a cseh pénzügyminiszter is vehessen részt megfigyelőként az Eurócsoport havi gyakoriságú ülésein - számolt be a lényeges fejleményről a Citi ma déli régiós piaci hírlevele. A bank szerinthiszen eurószkeptikus országról van szó és a jelenlegi kormány mandátuma rövidesen véget ér, de ha kicsit visszagondolunk arra, hogy mik történtek a második negyedévben, akkorEzzel arra utalnak, hogy Bohuslav Sobotka kormányfő május körül már figyelmeztetett: a kétsebességes EU újra előtérbe hozza az euróbevezetés kérdését ("visszautasíthatatlan ajánlat" lehetőségét vázolta az EU pénzügyi biztosa is), illetve ő és szlovák kollégája együtt jártak Berlinben Angela Merkelnél.Amiatt is érthető szerintük a lépés időzítése, mert a júliusi közösilletve az Európai Bizottság elnöke a szeptember 13-i évadnyitó beszédében vázolja fel a kereteket. Arra is emlékeztetnek a Citi elemzői, amit mi is megírtunk: a múlt heti szlovák kormányválság idején Robert Fico miniszterelnök nagyon határozottan elköteleződött a mag-Európa mellett, közel akarja tartani országát a német-francia pároshoz.A bank szakértői szerintráadásul egy gyors döntés esetén sem lehetne 2020 előtt bevezetni Csehországban az eurót. A Citi emlékeztet arra:Egyelőre azonban még nem látják az euróbevezetés mögötti kellő politikai támogatottságot a Citi szakértői, de hangsúlyozzák:Ugyanerre hívtuk fel a figyelmet három héttel ezelőtti elemzésünkben mi is. Amint rámutattunk: tavasz óta elhangzott egy-két fontos jelzés a cseh euróbevezetés irányába és az ország közvéleményére nagy hatással bíró cseh jegybanknál is jöhetnek olyan személyi változások, amelyek a most még egyértelműen eurószkeptikus hangulatot elkezdhetik megváltoztatni. Emellett a visegrádi országok egységét, a csoport érdekérvényesítő képességét is megbontaná az, ha az egyébként minden gazdasági feltételt teljesítő Csehország rövidesen úgy döntene, hogy elkezdi az eurózónába való belépés folyamatát. Saját helyzetértékelésünk és az Erste Bank elemzése alapjánAzóta tehát további "mozgolódás" látszik a cseheknél, és Robert Fico minapi kijelentése is igen erőteljes elköteleződést tükrözött a mag-Európa mellett, részben "beszólva" Magyarországnak és Lengyelországnak is. Minden héten van tehát valamilyen lényeges fejlemény az EU-integráció mélyülése témájában, ami a V4-ek formális egységét a jelek szerint tovább erodálja ezen a területen (a szlovákok már az eurózóna tagjai, így ők eleve érthető, hogy a belső mag felé akarnak "húzni".).