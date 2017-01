Mégis hatsávos lesz az M1 autópálya

A kormány nem csak az M7-es autópályát bővítené, hanem tervek szerint- írja a napi.hu. múlt heti kormányinfón Lázár János már bejelentette, hogy az M1-es autópálya forgalomterhelése megnőtt, ezért a kormány asztalán van az a javaslat, hogyA lap a parlament oldalán található kérdés-válaszra hivatkozva írja, hogy- annak reményében, hogy a kormány 2024-ben olimpiát tudjon rendezni.A korábbi fejlesztési tervekből tudható, hogy az M1 bővítése mellett az M7-es három sávossá alakítása is szerepel a tervekben. Jelenleg a balatoni sztráda Székesfehérvár és Budapest között 1x3 és 1x2 sávos. A tervek szerint mind a két oldalon Balatonvilágosig megépítenék a harmadik sávot is.Az olimpiarendezéssel összefüggésben a két autópálya mellett több százmilliárdos beruházás is megvalósulna: egy új vasúti és közúti híd is épülne a Dunán.