Orbán is belemenne a többsebességes EU forgatókönyvébe?

Alapvető fordulat

Orbán Viktor, magyar miniszterelnök egy bennfentes forrás szerint úgy reagált a felvetésre, hogy eddig sem akadályozta meg senki és semmi a kétsebességes modellre az EU-alapszerződésben lehetőséget biztosító megerősített együttműködéseket. Ezzel a magyar vezető egyesekben azt a benyomást keltette, hogy egyáltalán nem aggódik egy ilyen fejlemény bekövetkezte miatt.

Vannak veszélyek

Kiszabadult a szellem a palackból

Ez az igazi veszély. Ez még nem ma jelentkezik, most még mindig az EU27-ek egységét tekintjük a legnagyobb értéknek. De, a szellem mintha kiszabadult volna a palackból

Éppen ezért az a fő kihívás, hogy a többsebességes Európában is meg tudjuk őrizni az EU27-ek egységét. Nem szabad, hogy a Brexitre adandó válaszunk az EU dezintegrációjához vezessen

Melyik lenne nekünk a legkedvezőbb?

a Bizottság által letett öt forgatókönyv közül az adott koordináták mellett a magyar kormány számára még mindig az első, a jelenlegi status quo fenntartására vonatkozó verzió tűnik a legelőnyösebbnek.

A cikk visszautal a február 3-i máltai informális csúcstalálkozóra, amely az értékelés szerintElőször is azért, mert Angela Merkel német kancellár (és nyomában néhány más régi tagállami vezető) először beszélt ilyen nyíltan arról a lehetőségről, amelynek értelmében a tagállamok egy csoportja bizonyos területeken a többiek bevárása nélkül elindulhat a mélyebb integráció útján.Emellett az elhangzottakat ismerő megfigyelőkis feljegyeztek. Legalábbis ennek tartják azt, hogy(Ezt az a tapasztalat is sugallhatja, hogy eddig még az eurózónán belül sem volt meg a politikai akarat a továbblépésre, tehát a miniszterelnök a kijelentéssel nem sokat kockáztatott).A Bruxinfo úgy tudja:Ameddig az EU szerződés keretei között valósul meg a kétsebesség, addig nincs sok ok az aggodalomra, márpedig jelenleg Lengyelország kivételével egyetlen tagállamnak sincs ínyére a dokumentum módosítása.Végül a szeptemberi német választásokig egyáltalán nem lesz készség az integráció elmélyítésére az eurózónán belül. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy a Római Nyilatkozat szövegezésében fontos állomás lesz az EU27-ek most pénteki informális találkozója (amelyen tehát Theresa May brit miniszterelnök ezúttal sem vesz részt).Az összefoglaló hangsúlyozza:az a Brexit és Donald Trump hatalomra kerülése után érezhetően megváltozott hangulat; a bizalom hiánya a tagállamok között, és egyes országok tagságra való alkalmasságának a megkérdőjelezése - mutatnak rá EU-források.- vélekedett a BruxInfónak egy nevének mellőzését kérő uniós illetékes.- hangsúlyozta a lap forrása.A Bruxinfo emlékeztet egy saját blogbejegyzésére , amely szerintHangsúlyozza azonban a cikk, hogy megbízható források szerint immár egyetlen tagállam, így Belgium és Luxemburg sem forszírozza jelenleg ezt a megoldást. Másfelől az Európai Bizottság fehér könyve azokat is szembesíteni igyekszik a következményekkel, akik - mint Magyarország vagy Lengyelország - kevesebb EU-t, és több nemzeti hatáskört akarnak.A cikk összességében megállapítja a magas rangú EU-forrásokkal folytatott beszélgetések alapján, hogy a