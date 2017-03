Példátlanul nagy közbeszerzést írtak ki Magyarországon

Az uniós fejlesztésekről, a pályázati dömpingről és a közbeszerzési változásokról is szó lesz a Portfolio március 23-i Uniós Források 2017 című konferenciáján, amelyen többek között előadást tart a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős új helyettes államtitkára, Dr. Csányi István is. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Milyen közbeszerzésről van szó?

A közbeszerzés néhány főbb paramétere a cikk szerint:

Magyarországon rekordösszegű, nettó 500 milliárd forint keretösszegű közbeszerzésről van szó, amelyről a szerződést a nyertesekkel 48 hónapra kötik meg. A keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások (ld. alább) megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A redflags.eu adatbázisban (amely rögtön ki is osztott egy figyelmeztető zászlót) is elérhető felhívásban fontos, hogy az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre.

A közbeszerzésen legfeljebb három ajánlattevőt hirdetnek ki nyertesnek, amelyekkel keretmegállapodást kötnek négy évre. A konkrét munkákra majd a kiválasztott ajánlattevőktől kérnek új ajánlatot, amikor "újranyitják a versenyt". A közbeszerzésen részekre nem, csak egyben lehet pályázni.

A közbeszerzési kiírás szerint az épületenergetikai beruházás része a fűtési hálózat korszerűsítése, a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje vagy energetikai korszerűsítése, és kiegészítő építési munkák. A projekt keretében felújítandó épületek részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami, önkormányzati intézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítményei, egészségügyi intézmények), amelyek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai, épületfizikai és épületszerkezeti követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek.

A munkákra pályázóknak rendelkezniük kell többek közt a közbeszerzés tárgyát képező energetikahatékonysági beruházások elvégzéséről referenciákkal, valamint az elmúlt három üzleti évben (vagy a működési idejük alatt) összesen legalább 3 milliárd forint nettó árbevétellel, magasépítési kivitelezésből pedig 2,6 milliárdos bevétellel.

A nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje március 28-án 11 órakor zárul. A pályázatkezelő NFSI saját közbeszerzési pályázatának lebonyolítását a Provital Zrt.-re bízta, így a beérkezett ajánlatokat is e cég irodájában bontják fel a pályázati határidő lejártának napján.

Ki a kiíró? A rekord összegű közbeszerzési felhívást a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI) jelentette meg, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik háttérintézménye. Ezt 2015 végén,



Akkoriban jelölte ki az NFM ezt a céget arra, hogy teljeskörűen felügyelje és lebonyolítsa a közszféra uniós támogatásból megvalósított energiahatékonysági projektjeit. Emellett tavaly április óta az NFSI kezeli az NFM és jogelődjei által hazai forrásból kiírt lakossági energiahatékonysági pályázatokat is (Otthon Melege Program egyes alprogramjai). A rekord összegű közbeszerzési felhívást a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI) jelentette meg, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik háttérintézménye. Ezt 2015 végén, akkoriban hozták létre (lényegében az NFM egy Kft.-be kiszervezte a feladatokat), amikor egyébként az állami bürokráciacsökkentés jegyében több tucat intézményt bezártak, vagy összeolvasztottak.Akkoriban jelölte ki az NFM ezt a céget arra, hogy teljeskörűen felügyelje és lebonyolítsa a közszféra uniós támogatásból megvalósított energiahatékonysági projektjeit. Emellett tavaly április óta az NFSI kezeli az NFM és jogelődjei által hazai forrásból kiírt lakossági energiahatékonysági pályázatokat is (Otthon Melege Program egyes alprogramjai).

Milyen munkákról van szó?

a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületek (a névleges méretek alapján számolva) homlokzati nyílászárók cseréje: 5 000 m2,

a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületei tekintetében legalább összesen 12 000 m2 homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelés,

3 000 m2 homlokzati hőszigetelés készült tégla vagy kerámia lapburkolattal és/vagy átszellőztetett homlokzatburkolattal,

a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében 5 500 m2 lapostető vagy zárófödém hő- és vízszigetelése,

a fűtött tereket a fűtetlen tértől elhatároló felületei tekintetében 3 000 m2 padlástéri és/vagy búvótéri hőszigetelés,

400 m2 felületű vagy 200 000 Wp teljesítményű napkollektor és/vagy napelem beépítése és a hozzá szükséges megújuló energia-hasznosító rendszer kiépítése,

10 szintes épületben hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése.

nem volt még ilyen magas összegű közbeszerzés Magyarországon, tartunk tőle, hogy ezt a pénzt is ellopják, ezért az Együtt az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordul.

Az EU elektronikus közbeszerzési adatbázisában (TED) február 23-án bukkant fel a gigantikus méretű nyílt eljárású keretközbeszerzés, amelynek lényege, hogyEzt a megoldást tavaly már alkalmazta a tárca a nagy visszhangot kiváltott vízügyi keretközbeszerzésnél is, amelynek keretében az ország 6 régiójában 70-70 milliárd forintnyi keretre lehetett pályázni és már ki is hirdették a nyerteseket , igaz az EU is vizsgálta a megoldást.A projekttel érintett, részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami/önkormányzati fenntartású intézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítmények, egészségügyi intézmények) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, ígyAz épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét illetve energetikai korszerűsítésétis tartalmazza a mindenkor hatályos (jelenleg 7/2006. (IV.24.) TNM) rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkák is.Az NFSI tendere Berkecz Balázs Együtt-alelnök figyelmét is felkeltette, aki a hét elején azt jelezte: