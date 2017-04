Térképen a visszaélések - Nőtt a korrupció Magyarországon

A korrupció megítélése

Az EY EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) felmérés során összesen 4100 interjút készítettek az Ázsiát, Európát, Közel-Keletet is magába foglaló EMEIA régió 41 országában, köztünk hazánkban is. A kutatás során vállalati vezetőket, döntéshozókat kérdeztek meg 2016 novembere és 2017 januárja között.A felmérésből kiderül, hogy továbbra is jelentős problémát jelent a magyar vállalatvezetők számára a korrupció és a visszaélés.Több kérdés mentén vizsgálták meg a 41 ország vállalatvezetőinek véleményét a korrupcióról és a visszaélésről.- emelte ki Bíró Ferenc, az EY Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások üzletágának partnere.

A magyar munkavállalók nem jelzik a visszaéléseket

Az idei 78%-os érték 18 százalékkal haladja meg a kelet-európai értéket, mellyel Magyarország bekerült a korrupció által leginkább érintett országok közé az EMEIA régióban Afrika, India és Egyiptom mellett.A hazai cégvezetők felismerték a tudatos ellenőrzés fontosságát, így 52 százalékuk véli úgy, hogy hasznos lenne valamilyen monitoring rendszer a visszaélések kiszűrésére és megakadályozására.

Az etikus működés egyik kulcsfontosságú eszköze a compliance rendszerek bevezetése, mely melletti vezetői elkötelezettség a munkavállalók számára garanciát jelent, hogy egy esetleges visszaélés bejelentése során nem éri őt hátrányos megkülönböztetés

A vezetők nem élnek az etikátlan eszközökkel

A megkérdezettek több mint negyede gondolja úgy, hogy a cégeknek fontos nyomon követni az alkalmazottak céges eszközeikről bonyolított telefonhívásait vagy az e-mailezéseit. Ezzel a kelet-európai vezetők 16 illetve 14% ért egyet.A felmérés továbbá rámutatott arra is, hogy nem szokás jelenteni, ha valaki visszaélést vagy etikátlan magatartást tapasztal a vállalatnál.- mondta el Bíró Ferenc.A kutatás többek között rámutatott arra is, hogy a magyar vezetők 15%-a még karrierjének előmozdítása érdekében hajlandó lenne etikátlan eszközökhöz nyúlni. Ezzel szemben a közép-kelet európai régióban (21%) minden ötödik vezető hajlandó lenne átlépni ezt a határt. Például 10 százalékuk hajlandó lenne a feljavítani vállalata pénzügyi eredményeit.Továbbá a vezetők 52%-a gondolt már arra, hogy benyújtja felmondását a tudomására jutott etikátlan magatartás miatt, de végül mégsem tették meg. Ez az arány a legmagasabb a vizsgált országok között, hiszen a régiós átlag 37%.

A kutatás eredményei szerint a magyar vezetőket két tényező befolyásolja a legjobban a visszaélések jelentésében. Az egyik a belső munkahelyi nyomás hatása (31%), a másik pedig a személyes biztonsága miatt aggódva (69%) nem teszi meg a szükséges lépéseket. Ezzel az eredménnyel a 41 országból álló mezőnyben listavezetők vagyunk.