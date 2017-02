Újabb kisiklott EU-s fejlesztés Magyarországon

A legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy az EU visszatartja a következő évekre már előre megígért uniós közlekedésfejlesztési támogatásokat Magyarországtól

Vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése Mint ahogyan azt a napokban Mint ahogyan azt a napokban megírtuk : a kormány egyetértett a "Budapest-Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése" című projektjavaslattal, mely az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) 2. szintjének megfelelő vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítésére fókuszál. A jelek szerint tehát a fenti első projekt műszaki problémái mellett is igyekszik haladni a rendszer teljeskörű kiépítésével a magyar kormány.

Még 2013-ban nyerte el a Kapsch CarrierCom Kft. és az MVM Ovit Országos Villamostávvezeték Zrt. közös ajánlata a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) GSM-R (Global System for Mobile Communications − Railway) pályázatát, amelyben azt vállalták, hogy 935 km-en kiépítik a rendszert 23,7 milliárd forintért.A munkát 2015-ben befejezte a konzorcium,A hardvereken nem fut biztonságosan a szoftver, illetve ahogy a lap birtokába jutott minisztériumi anyagban fogalmaznak: "folyamatos funkcionalitási és stabilitási problémák" vannak. Az adatátvitel úgy-ahogy működik, de egy csomó kiegészítő funkció (tolatás támogatása, számlázás, stb.) megoldatlan maradt.Az országban összesen 3500 km-en kell kiépíteni a GSM-R rendszerre épülő vonatbefolyásolási rendszert, így az állam már hét szerződést kötött ennek érdekében. Mivel azonban a második szakaszra kiírt munkát nem tudják elkezdeni a nyertesek (az első szakaszon nincs működő referencia), ígyA kötbér mellett az is probléma, hogy mivel már másfél éves csúszásban van a projekt, ezértA kormány nemcsak ettől tart, hanem attól is, hogy(ha nem sikerülne a 2018-as határidőig kiépíteni a rendszer az országban, ami minden tagállamnak kötelessége) és ennek is lehet bírság következménye., mivel a magyarországi vasúti hálózat nem kompatibilis a többi országéval, így az ilyen projekteket (a helyzet megoldásáig) nem finanszírozzák. Ez a 444 cikke szerint akár 250 milliárd forintnyi uniós vasútfejlesztési támogatás visszatartását is okozhatná.