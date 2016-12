Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. A guru megmondta: ezért pánikol most mindenki 2014. október 16. - 05:03 Izgalmas lett a szerdai kereskedés a világ tőzsdéin. Mohamed El-Erian, az Allianz vezető gazdasági tanácsadója a CNBC-nek nyilatkozva ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a befektetők most szembesülnek azzal, hogy a jegybankok nem tudnak sok mindent tenni, amikor a gazdasági fundamentumok kerülnek előtérbe....