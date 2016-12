Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Egyszer csak szárnyalni kezdett a forint 2014. október 17. - 18:38 A forint piacán ma egészen sokáig alig láttunk érdemi mozgást, majd a délután folyamán egyszer csak általános erősödés bontakozott ki az összes jelentős devizával szemben. Nagyon különlegesnek ez alkalommal ugyanakkor mégsem nevezhetjük hazánk devizáját, mivel pontosan ilyen irányú mozgást láttunk - azonos időzítéssel - a feltörekvő piaci devizák széles spektrumában is. Ezek alapján szerintünk nincs másról szó, minthogy a globális tőkepiacok megnyugvása jót tett a feltörekvő piaci devizáknak, és így a forintnak is....