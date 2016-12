Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Ez lenne a csodaszer a nyugdíjkatasztrófa ellen? 2014. október 20. - 11:12 Év eleje óta 20%-os díjarányos adókedvezménnyel köthetünk nyugdíjbiztosítást, 2015 elejétől pedig új jutalékkorlátozás lép érvénybe a biztosítási ügynökökre. Többek között e változások hatásairól is beszélgettünk Bartók Jánossal, a MetLife Biztosító vezérigazgatójával. Megkérdeztük azt is, mire számíthatnak az életbiztosítást kötők a mostani hozamsivatagban, mennyire hasítanak a nyugdíjbiztosítások, és lesznek-e változások az egészségbiztosításokban....